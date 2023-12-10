CANLI TAKİP | Katil İsrail Gazze'de sivil katliamına devam ediyor! İnsanlık suçunun en şiddetli saatleri
Katil İsrail Gazze Şeridi'nde büyük katliamına devam ederken bölgedeki can kaybı giderek artıyor. Gazze’de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan İsrail, Batı Şeria’da da tutuklama kampanyasını sürdürüyor. Terör devleti 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 17 bin 700 kişiyi katletti. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
BEBEK KATİLİ İSRAİL!
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.
ADALET BİNASINI BOMBALADILAR
Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.
İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı.
Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.
10 ARALIK'TA YAŞANANLAR:
14.18 Euro-Med: Gazze'de yaklaşık 25 bin çocuk anne veya babasını kaybetti
14.06 İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde su boru hatlarını bombaladı
14.00 İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de 250 noktaya saldırdığını açıkladı
13.43 DSÖ: Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık
13.24 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
13.04 İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti
12.26 Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı
07.35 İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 10 sivil öldürüldü
01.24 İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı okula baskın düzenleyerek kadın ve çocukları dışarı çıkardıktan sonra erkekleri alıkoydu.
9 ARALIK'TA YAŞANANLAR:
19.24 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 213 artarak 17 bin 700 oldu
18.09 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 487'ye yükseldi
17.16 DSÖ: (İsrail'in Gazze'deki tünellere su basma planı iddiası) Bu gerçekleşirse sağlık durumunu etkileyebilir
17.04 AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "İsrail, 30 yıl önce Oslo Antlaşması olarak geçen imzalara göre uluslararası hukuktaki işgalini 4 kat artırdı"
8 ARALIK'TA YAŞANANLAR:
23.01 Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluğun hakim olduğunu belirterek, temel günlük ihtiyaçların karşılanmasının artık günler alacağını söyledi.
Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 300 bini aştı. Barınma merkezlerinde, okullarda ve bazı hastanelerde gerçek bir trajedi yaşıyorlar. Acıları her geçen gün daha da kötüleşiyor. En temel insani yardımlardan ve tıbbi hizmetlerden yoksunlar." diye konuştu.
18.28 BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope: "Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde. Acil ateşkese ihtiyaç var"
18.10 BM RAPORTÖRÜ MOFOKENG: "İSRAİL GAZZE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNE KARŞI ACIMASIZ BİR SAVAŞ İLAN ETTİ"
Birleşmiş Milletler (BM) raportörü Tlaleng Mofokeng, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerine yapılan en az 364 saldırıda 553 kişinin öldüğünü, 729 kişinin de yaralandığını belirterek, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine karşı acımasız bir savaş ilan ettiğini bildirdi.
BM'nin sağlık hakları konularındaki raportörü Mofokeng, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"İsrail Gazze'deki sağlık sistemine karşı acımasız bir savaş ilan etti." ifadesini kullanan Mofokeng, aralarında çocukların da tedavi gördüğü hastanelerin son dönemde hava saldırısına uğradığını belirtti.
Mofokeng, İsrail güçlerinin bu hafta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresini birkaç kez vurduğunu hatırlatarak, "Tıp mesleği saldırı altında. Çalışan bir doktor olarak Gazzeli meslektaşlarımın nelere katlandığını idrak edemiyorum. Meslektaşları ve sevdikleri saldırı altındayken onlar çalışıyor. Birçoğu hastalarını tedavi ederken öldürüldü." değerlendirmesinde bulundu.
CAN KAYBI 17 BİN 177'YE YÜKSELDİ
16.54 Soykırımcı İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.
14.25 İsrailli sivil toplum grubu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emriyle yerleşimci sivillere verilen silah ruhsatları hakkında soruşturma yapılmasını talep etti.
Grubun talebi, Haaretz gazetesinin bakana yakın kişilere, gerekli niteliklere sahip olmaksızın silah ruhsatı verme yetkisi verildiğini ortaya koymasının ardından geldi.
Raporun ardından ulusal güvenlik bakanlığı ateşli silahlar dairesi başkanı Yisrael Avisar, Ben-Gvir'in personeline genellikle en az bir ay süren bir günlük eğitimin ardından "geçici ruhsatlandırma görevlisi" unvanı verildiğini söyleyerek istifa etti.
Ben-Gvir ve Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'deki sivillerin silahlanmasını teşvik ediyor. Kanal 13 TV'nin haberine göre, savaşın başlamasından bu yana silah ruhsatı için 150 bin başvuru yapıldı; geçen yılın aynı döneminde ise 42 başvuru vardı.
14.01 Kassam Tugayları siyonist tankları patlattıkları anlara ilişkin görüntüler paylaştı.
SOYKIRIM DEVAM EDİYOR: HEDEF YİNE MÜLTECİ KAMPI
09.53 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat ve El-Meğazi mülteci kampları, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine 62'nci günde de saldırılarını sürdürdü.
İsrail savaş uçaklarının Meğazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen ailelerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az 17 kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Saldırıda çevredeki evlerde de hasar meydana geldi.
Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Usfura, En-Neccar, Ebu el-Asel ve Uveyda ailelerinin evleri ile El-Hulefa Camisi çevresine İsrail savaş uçakları, Ebu Hüseyin Okulu'na ise topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail savaş uçakları güneydeki Refah kentinde yer alan Şabura Mülteci Kampı'nda da bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Han Yunus'un doğu kesiminde ise savaş uçakları ile topçu ateşinin hedefinde, evler, tarım arazileri ve su kuyuları vardı. Han Yunus'un farklı bölgelerini hedef alan bu saldırılarda ölen ve yaralananlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentteki Nasır Hastanesi'ne getirilmeye başladı.
08.38 Soykırımcı İsrail Ordusu bu sabah Lübnan'dan 6 top ve füze atışı tespit ettiklerini bildirdi.
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