Katliam destekçisi ABD Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin açıklama yapmasına izin vermedi

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı bitmek bilmezken, soykırımın fonlayıcı ABD'nin de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

KATİLDEN KATİLE 15 BİN BOMBA DESTEĞİ!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan, Wall Street Journal gazetesi, Joe biden yönetiminin İsrail'e gönderdiği silahları yazdı. Savaşın başlatmasından bu yana ABD, İsrail'e 100'ü blu-109 sığınak imha bombası olmak üzere yaklaşık 15 bin bomba verdi.