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Katliam destekçisi ABD Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin açıklama yapmasına izin vermedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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Katliam destekçisi ABD Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin açıklama yapmasına izin vermedi

İşgalci İsrail ordusunun insanlık dışı sivil katliamına ilk günden bu yana desteklerini sürdüren ABD yeni bir skandala imza attı. ABD hükümeti, İİT ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı bitmek bilmezken, soykırımın fonlayıcı ABD'nin de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

KATİLDEN KATİLE 15 BİN BOMBA DESTEĞİ!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan, Wall Street Journal gazetesi, Joe biden yönetiminin İsrail'e gönderdiği silahları yazdı. Savaşın başlatmasından bu yana ABD, İsrail'e 100'ü blu-109 sığınak imha bombası olmak üzere yaklaşık 15 bin bomba verdi.

SUSTURMA POLİTİKASI!

ABD hükümetinin, İİT ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.

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