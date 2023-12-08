AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Gazze’deki bombardıman 2. Dünya Savaşı’nın ötesinde

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, şunları kaydetti:

"ABD'nin, İsrail için çok büyük bağlarının olduğu doğrudur. İsrail'in en büyük askeri tedarikçisi. Ancak diğer taraftan, ABD Dışişleri Bakanı'nın dün yeniden İsrail'e bir çağrıda bulunarak, Gazze'deki operasyonlarını uluslararası hukuka ve sivillerin korunmasına en büyük saygıyı göstererek yapmasını istemesini de tanımak gerek. Çünkü Gazze'deki bombalama kampanyası artık tarihin en yoğun bombalaması oldu ve 2. Dünya Savaşı sırasında Alman kentlerinin yok edilmesiyle kıyaslanabilecek hatta daha da ötesinde bir seviyededir."