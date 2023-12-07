Yunan adalarına vize muafiyeti ne zaman, netleşti mi? 2023 gemi, feribotla kapıda vizeyle gidilen Doğu Ege Adaları hangileri? Taşoz, Sisam, Midilli...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ortak basın toplantısında yapılan açıklamada, Yunan adalarına yönelik vize muafiyeti süresinin 7 güne çıkarılacağı ifade edildi. Bu önemli gelişme, seyahatseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. 7 günlük vize muafiyeti uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte, Türk vatandaşlarının Yunan adalarını daha esnek bir şekilde ziyaret etmelerine olanak tanınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ortak basın toplantısında yapılan açıklamada, Yunan adalarına yönelik vize muafiyeti süresinin 7 güne çıkarılacağı ifade edildi. Bu önemli gelişme, seyahatseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. 7 günlük vize muafiyeti uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte, Türk vatandaşlarının Yunan adalarını daha esnek bir şekilde ziyaret etmelerine olanak tanınacak.
YUNAN ADALARI KAPIDA VİZE 2023
6 yıl aradan sonra 7 Aralık 2023 Perşembe günü Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Yunan ilişkilerine yeni bir dönem açtı. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, vize meselelerinden azınlık meselesine kadar bir dizi konuya değindi.
Başkan Erdoğan, Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vize muafiyeti konusunu ele aldıklarını belirtirken, Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süreyle vizeden muaf tutulacaklarını da duyurdu.
Azınlık meselesinde ise karşılıklı anlayışın düzeltilmesi için bir köprü rolü oynanacağını ifade etti. Başkan Erdoğan, bölgesel konularda da ortak bir çaba içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs konusunda BM konseyi kararlarının önemine dikkat çekti ve bölgedeki gelişmelerin bu doğrultuda ilerlemesi gerektiğini belirtti.
DOĞU EGE ADALARI
📍Taşoz
📍Bozbaba
📍 Ahikerya.
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