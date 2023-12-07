Yunan adalarına vize muafiyeti ne zaman, netleşti mi? 2023 gemi, feribotla kapıda vizeyle gidilen Doğu Ege Adaları hangileri? Taşoz, Sisam, Midilli...

Azınlık meselesinde ise karşılıklı anlayışın düzeltilmesi için bir köprü rolü oynanacağını ifade etti. Başkan Erdoğan, bölgesel konularda da ortak bir çaba içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs konusunda BM konseyi kararlarının önemine dikkat çekti ve bölgedeki gelişmelerin bu doğrultuda ilerlemesi gerektiğini belirtti.

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