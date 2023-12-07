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Son dakika | Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Son dakika | Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi...ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

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