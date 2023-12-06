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Hindistan'ı Michaung Kasırgası vurdu: 17 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Hindistan’ı Michaung Kasırgası vurdu: 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ı vuran Michaung Kasırgası nedeniyle Tamil Nadu eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Öte yandan evlerinden tahliye edilen 15 binden fazla kişi de güvenli bölgelere götürüldü.

Hindistan'da günler öncesinden uyarıları yapılan Michaung Kasırgası, dün ülkenin güneydoğusundaki Andhra Pradesh eyaletinde karaya çıktı.

Kasırganın şiddetiyle ağaçlar devrilirken, yoğun yağış nedeniyle en az 25 köy sular altında kaldı. Evlerinden tahliye edilen 15 binden fazla kişi güvenli bölgelere götürüldü.

Komşu Tamil Nadu eyaletinde de etkisini sürdüren şiddetli fırtınada ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, tarım arazilerinde büyük zarar meydana geldi.

Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de kasırganın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Kasırganın etkisini sürdüreceği konusunda uyarıda bulunuldu.

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