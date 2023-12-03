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İşkenceyi yasalaştıran tek ülke: İsrail hapishanelerinde işkencenin dozu arttı! Filistin Esir İşleri Heyeti’nden ilk açıklama…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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İşkenceyi yasalaştıran tek ülke: İsrail hapishanelerinde işkencenin dozu arttı! Filistin Esir İşleri Heyeti’nden ilk açıklama…

Katil İsrail’in yıllardır Filistin’i işgal etmesi ve binlerce masumu öldürmesi insan tarihinin kanayan yarası haline geldi. Her sene sistematik bir şekilde belli bölgelerde saldırılar düzenleyen terör devleti İsrail yaklaşık 2 aydır Gazze Şeridi’nde kabul görülmeyecek bir soykırıma imza atıyor. Bölgede nefes alacak bir alan bırakmayana kadar katliama devam edeceklerini söyleyen katil İsrail’in hapishanelerindeki mahkumlara işkence yapmayı yasalaştırdığı tek ülke olduğu ortaya çıktı. Soykırımcılar Filistinlileri kendi topraklarında yalnızca katletmiyor ve kovmuyor. Kana doymayan katiller hapishanelerdeki Filistinlileri de çok acılı işkencelerden geçiriyor. Konuya ilişkin Filistin Esir İşleri Heyeti’nden gelen ilk açıklama, işgalci İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Filistinlik esirlere yönelik işkencelerin ve cezalandırmaların dozunu artırdığı yönünde oldu.

İşkence ve darp sonucu 7 Ekim'den bu yana 6 Filistinlinin öldüğü, bazılarının ise el ve ayağının kırıldığı kaydedildi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana esirlere uyguladığı işkence ve cezalandırmalarla hapishaneleri "diriler mezarlığına" çevirdiğini belirtti.

Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze saldırılarıyla eş zamanlı olarak İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinlilere dönük baskı ve saldırılarını da artırdığı ifade edildi.

Hapishane yönetimlerinin, esirlere karşı işlenen bu baskı ve suçların açığa çıkmaması için ciddi bir karartma uyguladığı kaydedilen açıklamada, esirlerin yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği ve dış dünyadan tamamen koparıldığı aktarıldı.

6 ESİR İŞKENCELERE DAYANAMADI

Hapishanelerdeki bölümlere her gün baskınlar düzenlendiği ve askerlerin Filistinlilere cop, silah, gaz ve plastik mermilerle saldırdığı ve darbettiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda esirlerin derin yaralar aldığı, el ve ayaklarının kırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlileri kasıtlı olarak yaralamaya çalıştığı ve tedaviden mahrum bıraktığı, esirlerin doktor istemesi durumunda da "tedavi için hapishane dışına çıkmak isteyenler darbedilecek ve ölecek" cevabıyla karşılaştığı aktarıldı.

7 Ekim'den bu yana ağır işkence sonucu 6 esirin öldüğüne dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in, hapishaneleri "diriler mezarlığına" çevirdiği ifade edildi.

ESİRLER CEZALANDIRILIYOR

Açıklamada ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin maruz kaldığı cezalandırmalar şöyle sıralandı:

"Esirler soğuk odalarda ince battaniyeleri kullanmak zorunda bırakıldı. Soğuk girmesin diye pencereleri kartonla kapatmaya çalıştıkları her defasında ise odaları basıldı ve darbedildiler.

Yiyecekler az ve kötü. 4 kişiye yetecek yemek 12 kişiye verildi.

Esirler, sayıları son dönemde normalin 3 katı kadar arttığı ve yeterli yatak olmadığı için yerlerde uyudu.

Açık alana çıkmalarına izin verilmedi, soğuk suyla ve günde sadece 10 dakika duş alma hakkı tanındı.

Tüm elektrikli aletlerine, kişisel eşyalarına ve kıyafetlerine el konuldu."

Dünyanın sesini kısamadılar! DÜNYANIN SESİNİ KISAMADILAR!
Taş atarsan sen de ölürsün "TAŞ ATARSAN SEN DE ÖLÜRSÜN"
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