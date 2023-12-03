İşkenceyi yasalaştıran tek ülke: İsrail hapishanelerinde işkencenin dozu arttı! Filistin Esir İşleri Heyeti’nden ilk açıklama…

İşkence ve darp sonucu 7 Ekim'den bu yana 6 Filistinlinin öldüğü, bazılarının ise el ve ayağının kırıldığı kaydedildi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana esirlere uyguladığı işkence ve cezalandırmalarla hapishaneleri "diriler mezarlığına" çevirdiğini belirtti.

Filistin Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze saldırılarıyla eş zamanlı olarak İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinlilere dönük baskı ve saldırılarını da artırdığı ifade edildi.