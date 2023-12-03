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ABD savaş gemisine saldırı! Pentagon duyurdu! Ticari gemiler de yer alıyor...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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ABD savaş gemisine saldırı! Pentagon duyurdu! Ticari gemiler de yer alıyor...

Pentagon tarafından yapılan açıklamada Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığı belirtildi.

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