İngiltere katliama el veriyor! İşgalci İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinden gözetleme uçuşları yapacaklar
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımına destek veren Batılı bazı ülkeler gibi İngiltere'de bu katliama el vermeye devam ediyor. İngiltere, ikiyüzlü bir tavırlarla sözde esirlerin kurtarılmasına destek olmak gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını bildirdi.
ESİR GÜVENLİĞİ YALANIYLA İŞGALCİ İSRAİL'E İSTİHBARAT
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtildi.
REHİNE BAHANESİNİN ARKASINA SIĞINDI
Vatandaşlarının güvenliğinin "İngiltere'nin en büyük önceliği" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek."
SOYKIRIMI FONLUYOR
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, haftalardır Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail'e en büyük desteği veren ülkelerden biri. Soykırımcıya desteğini göstermek için Tel Aviv'e kadar giden Rishi Sunak ile ilgili kritik bir detay ortaya çıktımıştı.
SUNAK'IN AİLE ŞİRKETİ İLE BP ARASINDA DEV ANLAŞMA
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kendisi gibi Hint kökenli olan eşi Akshata Murty'nin İngiltere Kraliyet Ailesinden bile büyük serveti olan babasının bilgi teknolojileri şirketi INFOSYS ve petrol devi BP bir ortaklık anlaşması imzaladı.
SUNAK NEDEN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIYOR?
Akshaya Murthy'nin varisi olduğu şirketin BP ile anlaşması ve bunun Rishi Sunak'ın Gazze'de ateşkes çağrısı ile bağlantısı ise İsrail'in ekim ayında BP'ye verdiği gaz arama lisansı ile ortaya çıkıyor. İsrail Enerji Bakanlığı 29 Ekim Pazar günü ülkenin Akdeniz kıyısındaki doğal gaz aramaları için altı şirkete 12 lisans verdiğini duyurmuştu. Petrol devi BP de bu şirketlerden biri. Peki Rishi Sunak'ın İsrail ile bağlantısı ise tam da bu noktada ortaya çıkıyor.
ARKASINDAN 1,5 MİLYAR DOLAR ÇIKTI
Rishi Sunak'ın kayınpederinin şirketi Infosy, geçtiğimiz ağustos ayında, İsrail'den Gazze ve çevresinde gaz arama lisansı alan BP ile 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Tüm bu bilgiler ışığında ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın eşinin şirketi Infosys'in çıkarları yani aslında yalnızca para için İsrail'e destek olduğu akıllara geliyor.
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