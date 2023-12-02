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Soykırımcı İsrail tel tel dökülüyor! Hamas'tan üst düzey darbe: Albay Asaf Hamami öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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Soykırımcı İsrail tel tel dökülüyor! Hamas’tan üst düzey darbe: Albay Asaf Hamami öldürüldü

Katil İsrail ordusu, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü ve cesedinin Hamas'ın elinde olduğunu açıkladı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 249 Filistinli hayatını kaybetti.



İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

KATİL İSRAİL ATEŞKESİ İHLALİ YAPTI

Dünyanın gözün önünde katliam yapan İsrail yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de ve Batı Şeria'da başta çocuklar olmak üzere Filistinlileri hedef almaya devam etti.

Sözde ateşkes kapsamında Filistinli esirleri Hamas'a teslim eden işgalci İsrail diğer yandan Batı Şeria'daki tutuklama kampanyası ile bıraktığı kadar Filistinliyi hapishanelere hapsediyor.

Geçtiğimiz gün ABD'den gelen "Kalıcı ateşkese karşıyız" açıklamasından destek alan soykırım ordusu cuma sabah saatlerinden itibaren Gazze'yi yeniden vurmaya başladı.

İSRAİLLİ ÜST DÜZEY KATİL CEHENNEME!

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Albay Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğü ve cesedinin de Hamas'ın elinde bulunduğu ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Albay Hamami'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından esir alınan en üst düzey rütbeli İsrail askeri olduğu belirtildi.

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