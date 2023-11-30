Katliam destekçisi siyasileri koltuk korkusu sardı! Anketlerden çıkan sonuçlar sonrası u dönüşü yaptılar

AB'DEN TÜRKİYE'YE GAZZE ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile İsrail-Filistin çatışmasına "iki devletli çözüm" için temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi. Türkiye'nin hemen hemen her çatışmanın çözümünde önemli rol oynadığını ifade eden Borrell, "Türkiye'nin duruşunu biliyoruz. Filistinlilerin hedeflerini güçlü şekilde destekliyor. Bölgedeki tüm ilgili aktörlerle ilişki kurmaya hazırız. 'İki devletli çözüm'ü getirecek siyasi müzakere yollarını Türkiye ile görüşmeye hazırız. Bu hem Türkiye'nin hem de AB'nin desteklediği bir şey" ifadesini kullandı.