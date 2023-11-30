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ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü

Kutuplaştırıcı Soğuk Savaş ABD'li devlet adamı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti. Elinde milyonların kanı olan Henry Kissinger kariyeri boyunca hem fikirleriyle hem yaptıklarıyla çok tartışıldı ve konuşuldu.

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