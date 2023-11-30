İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takası tamamlandı! Serbest kalanlar arasında "Filistinli Cesur Kız" Ahed Temimi de var

GEÇİCİ ATEŞKES TSİ 08.00'DE SONA ERİYOR

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen geçici ateşkes perşembe sabahı yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridinde çatışmalara verilen geçici atşekesin uzatılması için arabulucularla müzakereler devam ediyor.