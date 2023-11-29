Gazzeli dedenin acılı hikayesi! Torununun yiyemediği meyveyi bile saklıyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 47. gününde devam ediyor. Nuseyrat mülteci kampı'na düzenlenen aralıksız saldırılarda hayatını kaybeden 2 buçuk yaşında Rim Ali Halil Badvan Gazze'nin Şuheda Aksa Hastanesi'ne getirildi. Hastanede defin için hazırlanan Filistinli dede Muhammed Badvan torununa son vedası yürekleri burktu.

DEDE İLE TORUN ARASINDAKİ KAYDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ DAĞLADI

Bütün dünyası torunu olan acılı dede ile kız torunu arasında çeken neşeli görüntüler görenlerin yüreklerini bir kez daha yaktı.

"RIM O BENİM CANIMIN CANI"

Saldırının gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ifade eden Nebhan, kendilerine saldırı öncesi herhangi bir uyarının da yapılmadığını belirtti.

Nebhan, "Rim, o benim canımın canı. Yüreğim parçalandı. Uyuyorum uyanıyorum gözlerim yaş dolu. Rim'le aynı evde yaşıyorduk. Her gün onunla oyunlar oynardım. Sadece ona canımın canı demezdim. Kalbim, iki gözüm diye hitap ederdim. Onu çok özlüyorum." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de yüreklere kor düşürdüğünü vurgulayan Nebhan, küçük kızla vedalaşırken gözlerinin içini öptüğü, sevdiği ve kefene sarılı torunlarının yüzlerini sildiği görüntülerin hızla sosyal medyada yayıldığını ve bu görüntülerin herkesi çok etkilediğini söyledi.

BU KÜPEYİ HATIRA OLARAK ALDIM

Nebhan, "Rim, bana daima salatalık ve ketçap getirirdi. Torunlarım şehit olduğundan beri kabirlerinin başına gidiyorum. Sanki onlar uyuyorlar. Onlara nasılsınız diyorum, konuşuyorum. Bu acıyı unutmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Torunundan geri kalan tek küpeyi yakasından çıkararak öpen Nebhan, "Bu, ondan geriye kalan tek şey. Diğer küpesi kayıp. Bunu hatıra olarak aldım, yakamda taşıyorum." dedi.

MUZ KARPUZ VE DÜRÜM ALMAYA SÖZ VERMİŞTİM

Nebhan, torunlarının kendisinden meyve istediğini belirterek, "Benden muz, elma, karpuz istediler, alamadım. Torunlarıma saldırılar bitince muz, karpuz ve şavurma ( kebap dürüm) almaya söz vermiştim. Beraber markete gidecektik, meyve alacaktık, şavurma alacaktık ama onları kaybettik." diye konuştu.

Rim'i "hayatının bir parçası" olarak niteleyen Nebhan, Hep onun büyüdüğünü, üniversiteye başladığını ve uzmanlık alanını seçerken benimle istişare ettiğini hayal ederdim." dedi.

BENİM GİBİ KALPLERİ YANAN NİCELERİ VAR

Nebhan, torununa veda ettiği görüntülerin bir kalbin nasıl acıdığını gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Evlatlarımız için yüreklerimizin yanacağı ve onların bombalanacağı aklıma gelmezdi. Evet benim kalbim yanıyor, benin görüntülerimi çekmişler ve herkes gördü. Çekildiğimden de haberim yoktu. Ama burada videoları çekilmeyen ve kalpleri yanan daha niceleri var."