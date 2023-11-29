Vampir kana doymadı! Netanyahu'dan insanlık dışı açıklamalar: Gazze'ye saldırılar devam edecek
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katil İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. Vampir Netanyahu bir kez daha insanlık dışı açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in başbakanı Netanyahu, "Gazze'ye saldırılar devam edecek" ifadelerini kullandı.
Soykırımcı İsrail Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da saldırılara devam eden İsrail, Cenin'e saldırdı ve üç hastaneyi kuşattı.
KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 15 BİNi AŞTI
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.
KATİL KANA DOYMADI: SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Esir takası için varılan "insani aranın" son bulmasından sonra İsrail ordusunun yeniden Gazze'ye saldıracağını dile getiren Netanyahu, "Son günlerde bir soru duydum; İsrail, rehinelerimizi iade etme aşaması bittikten sonra savaşa geri dönecek mi? Cevabım kesin bir evet. Sonuna gelinceye kadar savaşa dönmememiz gibi bir yol yok" ifadelerini kullandı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.
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