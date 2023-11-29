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Japonya’da volkanik patlama! Kaya parçalarını 200 metre yüksekliğe püskürttü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Japonya’da volkanik patlama! Kaya parçalarını 200 metre yüksekliğe püskürttü

Son dakika haberleri... Japonya’daki volkanik Niijima Adası’nda meydana gelen patlamada volkanik kayalar 200 metre yüksekliğe ulaştı. O anları Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri görüntüledi.

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