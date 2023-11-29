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AB'den SON DAKİKA Türkiye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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AB’den SON DAKİKA Türkiye açıklaması

Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada AB'nin, Türkiye ile tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişkinin kendileri açısından "stratejik" olduğu ifade edildi.

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