Müslümanlar Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders'ın seçimleri kazanmasından endişeli! Hollanda'da aşırı sağ protestosu yükseliyor
İslam ve Türk düşmanı Hollandali siyasetçi Geery Wilders'ın yeni Hollanda Başbakanı seçilmesinin ardından, Amsterdam'da düzenlenen gösteride aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) ilk sırayı alması protestoları yükseltti. Sık sık Türkiye'yi hedef alan ve İslamofobik ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Wilders'ın başbakanlığı Müslümanlar için endişe verici bir durum oluşturdu. Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı Başkanı Muhsin Köktaş, "Seçimlerin sonucu hayal kırıklığının yanı sıra Müslümanların geleceği için endişe verici bir durum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Wilders'in AB planı da deşifre oldu.
Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) Başkanı Muhsin Köktaş, seçim konuşmasında "camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim'in Hollanda'ya ait olmadığını" belirten Wilders'in seçimleri kazanmasının ve aşırı sağın oylarının artmasının Müslümanlar için büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
"SEÇİM SONUÇLARI MÜSLÜMANLAR İÇİN ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM"
Köktaş, "Seçimlerin sonucu hayal kırıklığının yanı sıra Müslümanların geleceği için endişe verici bir durum. Wilders, parti programını uygulama fırsatı bulursa ve koalisyon ortakları buna sıcak bakarsa o zaman Müslümanlar için Hollanda yaşanmaz bir hale gelecektir." dedi.
Wilders'in seçim vaatlerinin hukuka aykırı olduğuna dikkati çeken Köktaş, "Belki parti programındakileri uygulayamayabilir ama Wilders ve diğer sağ partiler, Müslümanların hayatını zorlaştırmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bazı şeyleri yasaklayamasalar da katı kurallar uygulayacaklardır. Bundan dolayı Müslümanların hayatı baya zorlaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"BİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"
Köktaş, kamu binalarında başörtüsü yasağı getirmek isteyen Wilders'in seçimleri kazanmasının dünya genelinde şok etkisi yaptığını belirterek, "Bizi zor günler bekliyor. Endişelerimizi birinci ağızdan hem Wilders'a hem koalisyon ortaklarına duyurmaya çalışacağız. Mümkün olduğu kadar PVV'nin parti programında bulunanların gündeme alınmaması için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"MÜSLÜMANLARA YÖNELİK AYRIMCILIK BİZLERİ TEDİRGİN EDİYOR"
İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi Dış İlişkiler Başkanı Kenan Aslan da Wilders'ın son 20 yılda yaptığı İslam karşıtı açıklamalara işaret ederek, "Özellikle yabancılara ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık içeren açıklamaları bizi tedirgin ediyor. Geçmiş dönemdeki söylemlerine bakılırsa, camilerimizin kapatılmasına, Kur'an'ın yasaklanmasına kadar gidecek İslam karşıtı uygulamalar bizi bekliyor. Bu nedenle çok endişeliyiz." diye konuştu.
Wilders'ın, İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen alınmasını durdurma vaadine değinen Aslan, "Batı'nın dünyanın farklı yerlerinde başlattığı savaş neticesinde Batı'ya yönelen sığınmacıları zor günler bekliyor." dedi.
İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözünü veren Wilders'ın, seçim sonrası yaptığı "Camilerden, Kur'an'dan, İslami okullardan bahsetmeyeceğiz." açıklamasına hiçbir şekilde güvenmediğini dile getiren Aslan, "Hollanda anayasasında dini cemaatlerin bir kalkanı vardı, onu değiştirmeye kadar gidebilir sağ koalisyonun yapacakları. Zor olsa da bunu deneyeceklerdir." ifadelerini kullandı.
Hollanda Türk Federasyonu (HTF) Başkanı Murat Gedik ise Wilders'ın aldığı oy sayısının, aşırı sağ kurumlar ve merkezde bulunan sağ partileri cesaretlendirdiğini söyledi.
Çifte vatandaşlığı yasaklamak isteyen Wilders'in "göçü sınırlama" vaadi ve İslam karşıtı duruşunun seçmenden karşılık bulduğunu belirten Gedik, şunları kaydetti:
"Wilders'ın parti programında camileri kapatma, Kur'an-ı Kerim'i yasaklama gibi vaatleri var. Anayasaya aykırı olduğu için belki bunları yapamaz ama seçim sonuçları Müslüman veya Türk fark etmez, yabancılar üzerinde psikolojik bir baskı yapacaktır. Bundan dolayı endişeliyiz. Bu psikolojik baskı bizleri zor bir duruma sokacaktır. Bundan sonra dışlama ve ayrıştırma daha çok artacak. Endişelerimiz bu doğrultuda. Türk STK'lerine baskılar çoğalacaktır. Özellikle Ankara'nın uzun kolu (söylemini) daha sık kullanabileceklerdir. Aşırı sağın seçim sonucunda almış olduğu güçle, Türk ve Müslüman toplum üzerindeki psikolojik baskılar artacaktır."
TÜRKLERİ VE İSLAMI HEDEF ALDI
İslam dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan sözleri nedeniyle nisan ayında Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, büyük bir skandala daha imza atmıştı.
KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM
Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullanmıştı.
SIK SIK TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR
İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.
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