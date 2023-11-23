İsrailli vekil Ze'ev Elkin'den ateşkes ile ilgili kan donduran sözler! 1 dakika detayı...
ABD'den aldığı destekle Gazze'de sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail, ateşkes konusunda pürüz çıkarmaya devam ediyor. Rehine takasının cuma gününden önce başlamayacağı bildirilirken İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istedi. Öte yandan İsrailli vekil ateşkesle ilgili kan donduran açıklamalarda bulundu.
Siyonist İsrail, masum sivilleri katletmeye son ana kadar devam ediyor. Rehine takası için cuma günü işaret edilirken İsrail ordusu katliamlarına son ana kadar devam edeceğini açık açık belirtiyor. Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılması istenirken İsrailli bir vekilin açıklamaları ise kan dondurdu.
Ulusal Birlik Milletvekili Ze'ev Elkin, rehine takası aşamasında küçük ayrıntıların olduğunu söyledi. Ordu radyosuna konuşan vekil, "Bizden iyilik beklememesi gereken alaycı ve korkunç bir örgütle karşı karşıyayız." ifadelerini kullanırken, müzakere sırasında katliamı sürdürdüklerini itiraf etti.
Müzakereler sırasında 300 noktayı daha vurduklarını söyleyen Elkin, anlaşma yürürlüğe girene kadar katliamlara devam edeceklerini belirtti.
1 DAKİKA DETAYI
İnsani ara bittikten 1 dakika sonra yine vurmaya devam edeceklerini bildirdi.
4 SAAT SÜRE VERDİLER
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesinde açıklamalarda bulunan Berş, İsrail ordusunun kuşatması altındaki hastaneye herhangi bir yardımın girmesine izin verilmediğini ifade etti.
Al Jazeera televizyonuna konuşan Berş, İsrail ordusunun, "askeri operasyonlar" için Endonezya Hastanesine girmek istediğini ve 4 saat içinde hastanenin boşaltılması uyarısında bulunduğunu söyledi.
Hastanede yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu aktaran Berş, dün 450 hastanın hastaneden ayrıldığını bildirdi.
Berş, hastanede defnedilemeyen 65 cenazenin de bulunduğunu, bunların 50'sinin 10 günden uzun süredir hastane bahçesinde beklediğini ifade etti.
İsrail güçlerinin hastaneye ateş açarak kendilerini hedef aldığını belirten Berş, hastane içinde yaralıları ellerinde ve omuzlarında taşıyabildiklerini anlattı.
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