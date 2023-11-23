İsrailli vekil Ze’ev Elkin’den ateşkes ile ilgili kan donduran sözler! 1 dakika detayı...

Siyonist İsrail, masum sivilleri katletmeye son ana kadar devam ediyor. Rehine takası için cuma günü işaret edilirken İsrail ordusu katliamlarına son ana kadar devam edeceğini açık açık belirtiyor. Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılması istenirken İsrailli bir vekilin açıklamaları ise kan dondurdu.