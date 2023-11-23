ABD’de Filistin’e destek veren ünlü oyuncular işinden oluyor! Meksikalı oyuncu Melissa Barrera: Konuşmaya devam edeceğim

İSRAİL'E KARŞI İLK İSYAN EDEN BELLA HADID

İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırırken bu katliama karşı ses çıkaran ilk isim Bella Hadid olmuştu. Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamasından sonra ölüm tehditleri alan Hadid'e marka yüzü olduğu Dior, ambargo koydu. Fransız marka, Filistin asıllı Bella Hadid yerine, İsrailli model May Tager ile anlaştı.

Geçtiğimiz haftalarda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni Hitler olduğunu söyleyen ve kariyerini kaybetmekten korkmadığını da sözlerine ekleyen Filistin asıllı model geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşımda bulunmuş ve tehditler aldığını dile getirmişti.

Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan genç manken "Sessizliğim için beni bağışlayın" dedi.

İşte Bella Hadid'in paylaşımı:

"Sessizliğim için beni affedin. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, tüm dünyanın dikkatini verdiği, onlarca yıldır masum canlar alan ve aileleri etkileyen bu son derece karmaşık ve dehşet verici durum için yazacak ideal kelimeleri bulamadım. Söyleyecek çok şeyim var ama bugünlük kısa tutacağım.Her gün yüzlerce ölüm tehdidi alıyorum. Telefon numaram sızdırıldı ve ailem tehlikede olduğunu hissetti. Ama artık daha fazla susamam. Korku bir seçenek değil. Başta Gazze olmak üzere tüm Filistin halkı ve çocukları, sessizliğimize dayanamaz. Cesur olan bizler değiliz, onlar. Yaşandığını gördüğüm travma nedeniyle kalbim acıyor. Gazze'deki saldırıların ardından yaşananları gördükçe, çocuklarını kaybeden tüm annelerle ve yalnız ağlayan çocuklarla, kaybedilen tüm babalara, kardeşlere, amcalara, teyzelere, bu dünyada bir daha asla yürüyemeyecek olan arkadaşlara yas tutuyorum. Kalbimin derinliklerinde hiçbir çocuğun, hiçbir insanın ailesinden geçici ya da süresiz olarak koparılmaması gerektiğine inanıyorum. Bu hem İsrailliler hem de Filistinliler için geçerlidir. Bizi barışa direnen teröristlerden başka bir şey olarak görmeyen bir dünyada Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak önemli. Bu zararlıdır, utanç vericidir ve doğru değildir. Babam Nakba yılında (750 bin Filistinlinin evlerinden edildiği 1948 yılı) Nasıra'da doğdu. Doğduktan dokuz gün sonra annesinin kollarında, ailesiyle birlikte Filistin'deki evlerinden kovuldular, mülteci olup, bir zamanlar evim dedikleri yerden uzaklaştılar. Büyükannem ve büyükbabamın geri dönmelerine asla izin verilmedi. Ailem, Filistin halkına karşı 75 yıl süren şiddete tanıklık etti. En önemlisi, tüm toplulukların yok edilmesine, soğukkanlılıkla öldürülmesine ve ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasına yol açan acımasız, yerleşimci istilalara tanıklık etti. Bunun acısı tahmin bile edilemez."

"YOZLAŞMIŞ OLAN İNSANLAR DEĞİL HÜKÜMETLERDİR"

"Hepimiz insanlığı ve merhameti savunmak ve liderlerimizden de aynısını talep etmek için bir arada durmalıyız. Yozlaşmış olan insanlar değil hükümetlerdir ve bu ikisinin iç içe geçmesi en büyük günahı oluşturur. Biz biriz ve Tanrı hepimizi eşit yaratmıştır. Dökülen tüm kanlar, gözyaşları ve bedenler için aynı saygıyla yas tutulmalıdır."

"Gazze'de ilgilenilmesi gereken acil bir insani kriz var. Ailelerin suya ve yiyeceğe erişmesi gerekiyor. Hastanelerin jeneratörleri çalıştırmak, yaralılarla ilgilenmek ve insanları hayatta tutmak için yakıta ihtiyacı var. Savaşların kanunları vardır ve ne olursa olsun bu kanunlara uyulmalıdır."

"İNSANLIĞIN YANINDA DURUYORUM"

"Nerede olursak olalım, Gazze halkının acil ihtiyaçlarını unutmamaları ve masum Filistinli sivillerin bu savaşın unutulan kurbanları olmamalarını sağlamaları için liderlerimize baskı yapmaya devam etmeliyiz. Barış ve güvenliğin bize ait olduğunu bilerek, insanlığın yanında duruyorum."

"KARİYERİM DURSA BİLE FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim.

İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur"

KARDEŞİ GIGI HADID DE İSRAİL'E İSYAN ETTİ

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor.

Hadid, günlerdir devam eden çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Ünlü model şu sözleri kullandı:

"Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar olan herkesle birlikte. Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor.

"Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" diyen süper model, "Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır, ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir" ifadelerine yer verdi.

Hadid, sözlerini, "Sözlerimin hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama her zaman masum hayatların güvenliği için dua ediyorum" diye bitirdi.