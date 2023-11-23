ABD'de Filistin'e destek veren ünlü oyuncular işinden oluyor! Meksikalı oyuncu Melissa Barrera: Konuşmaya devam edeceğim
Gazze’deki İsrail soykırımına karşı duran duyarlı isimlerden tepki gelmeye devam ediyor. Siyonist akıl ise Filistin davasına destek veren o isimlere yönelik baskı uyguluyor. ABD'de Filistin'e açık destek veren ABD'li oyuncu Susan Sarandon yetenek ajansından uzaklaştırılırken Meksikalı oyuncu Melissa Barrera da yer alacağı filmin kadrosundan çıkarılmıştı. Barrera'nın kadrodan çıkarılmasının ardından ABD'li oyuncu Jenna Ortega da "Çığlık 7" filminin kadrosundan ayrıldı. Bu sansürün yankıları sürerken oyuncu Barrera dik duruşunu devam ettirme karar aldı. Batı’yı ve İsrail’i ağır topa tutan yıldız oyuncu Barrera "antisemitik" olmakla suçlanırken, "En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim." mesajını verdi. Öte yandan İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırırken bu katliama karşı ses çıkaran ilk isim Bella Hadid olmuştu. Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir" ifadelerini kullanmıştı.
Terör devleti İsrail'in Filistin topraklarını işgaline ve Gazze'de süren Siyonist soykırıma karşı dünya çapında uyanış başladı.
Masum çocukların, yaşlıların ve kadınların katledilmesine dünyaca ünlü isimlerden peş peşe tepkiler geliyor.
FİLİSTİN'E DESTEK VEREN ÜNLÜ OYUNCULAR SEKTÖRDEN UZAKLAŞTIRILIYOR
ABD'de Filistin'e açık destek veren ABD'li oyuncu Susan Sarandon yetenek ajansından uzaklaştırılırken Meksikalı oyuncu Melissa Barrera da yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldı.
"United Talent Agency (UTA)", Filistin'e destek açıklaması yapan Sarandon ile yollarını ayırdı.
Haberde UTA sözcüsünün iddiaları doğruladığı aktarılırken kararın, Sarandon'ın son zamanlarda katıldığı Filistin destekçisi eylemlerin ardından gelmesi dikkati çekti.
"MÜSLÜMAN OLMANIN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU HİSSEDİYORLAR"
Sarandon'ın katıldığı eylemlerde, "Şu anda Yahudi olmaktan korkan pek çok insan var ve (bu kişiler) bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir şey olduğunu hissediyorlar." ifadesini kullandığı belirtildi.
"FİLİSTİN'İN YANINDAYIM"
Sarandon daha önce de sosyal medya hesabından, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
BARRERA, YER ALACAĞI FİLMİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Diğer yandan Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Barrera'nın, "Çığlık 7" filminin kadrosundan Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle çıkarıldığı öne sürüldü.
"TEK TARAFLI" YAFTASI
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Barrera, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Batı medyasını "tek taraflı" olmakla suçlamıştı.
OYUNCU BARRERA'DAN İLK AÇIKLAMA: SUSMAYACAĞIM!
Meksikalı yıldız oyuncu Barrera, Instagram hesabında "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Paylaşımında, antisemitizm ve Müslüman karşıtlığını (İslamofobi) kınadığını vurgulayan Barrera, "Bu dünyadaki her insan, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun, eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor." dedi.
"İNSAN HAKLARINI VE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Barrera, "Hiçbir yönetim organının eleştirinin üzerinde olmaması gerektiğine" inandığını bildirerek, "Sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu, önemsediğim konular hakkında farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil." ifadelerini kullandı.
"ANTİSEMİTİK AÇIKLAMA SEBEBİYLE KADRODAN ALINDI" AÇIKLAMASI
Prodüksiyon şirketi Spyglass'ın sözcüsü, konuya ilişkin Variety dergisine yaptığı açıklamada, Barrera'nın Filistin davasına verdiği destek nedeniyle değil, sosyal medya paylaşımlarının antisemitik değerlendirilmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığını savundu.
Sözcü, "Spyglass'ın duruşu son derece nettir: Soykırım, etnik temizlik, Holokost çarpıtması ya da nefret söylemi sınırlarını alenen aşan her türlü yanlış atıf da dahil olmak üzere antisemitizme ya da herhangi bir şekilde nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız var." ifadelerini kullandı.
BARRERA'DAN BATI'YA TEPKİ: TEK TARAFLISINIZ
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Barrera, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Batı medyasını "tek taraflı" olmakla suçlamıştı.
OYUNCU ORTEGA DA "ÇIĞLIK 7"DEN AYRILMIŞTI
Diğer yandan, Barrera'nın kadrodan çıkarılmasının ardından ABD'li oyuncu Jenna Ortega da "Çığlık 7" filminin kadrosundan ayrıldı.
Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı doğrulandı.
Ancak yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımları yapan Ortega'nın, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edildi.
İSRAİL'E KARŞI İLK İSYAN EDEN BELLA HADID
İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırırken bu katliama karşı ses çıkaran ilk isim Bella Hadid olmuştu. Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamasından sonra ölüm tehditleri alan Hadid'e marka yüzü olduğu Dior, ambargo koydu. Fransız marka, Filistin asıllı Bella Hadid yerine, İsrailli model May Tager ile anlaştı.
Geçtiğimiz haftalarda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni Hitler olduğunu söyleyen ve kariyerini kaybetmekten korkmadığını da sözlerine ekleyen Filistin asıllı model geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşımda bulunmuş ve tehditler aldığını dile getirmişti.
Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan genç manken "Sessizliğim için beni bağışlayın" dedi.
İşte Bella Hadid'in paylaşımı:
"Sessizliğim için beni affedin. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, tüm dünyanın dikkatini verdiği, onlarca yıldır masum canlar alan ve aileleri etkileyen bu son derece karmaşık ve dehşet verici durum için yazacak ideal kelimeleri bulamadım. Söyleyecek çok şeyim var ama bugünlük kısa tutacağım.Her gün yüzlerce ölüm tehdidi alıyorum. Telefon numaram sızdırıldı ve ailem tehlikede olduğunu hissetti. Ama artık daha fazla susamam. Korku bir seçenek değil. Başta Gazze olmak üzere tüm Filistin halkı ve çocukları, sessizliğimize dayanamaz. Cesur olan bizler değiliz, onlar. Yaşandığını gördüğüm travma nedeniyle kalbim acıyor. Gazze'deki saldırıların ardından yaşananları gördükçe, çocuklarını kaybeden tüm annelerle ve yalnız ağlayan çocuklarla, kaybedilen tüm babalara, kardeşlere, amcalara, teyzelere, bu dünyada bir daha asla yürüyemeyecek olan arkadaşlara yas tutuyorum. Kalbimin derinliklerinde hiçbir çocuğun, hiçbir insanın ailesinden geçici ya da süresiz olarak koparılmaması gerektiğine inanıyorum. Bu hem İsrailliler hem de Filistinliler için geçerlidir. Bizi barışa direnen teröristlerden başka bir şey olarak görmeyen bir dünyada Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak önemli. Bu zararlıdır, utanç vericidir ve doğru değildir. Babam Nakba yılında (750 bin Filistinlinin evlerinden edildiği 1948 yılı) Nasıra'da doğdu. Doğduktan dokuz gün sonra annesinin kollarında, ailesiyle birlikte Filistin'deki evlerinden kovuldular, mülteci olup, bir zamanlar evim dedikleri yerden uzaklaştılar. Büyükannem ve büyükbabamın geri dönmelerine asla izin verilmedi. Ailem, Filistin halkına karşı 75 yıl süren şiddete tanıklık etti. En önemlisi, tüm toplulukların yok edilmesine, soğukkanlılıkla öldürülmesine ve ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasına yol açan acımasız, yerleşimci istilalara tanıklık etti. Bunun acısı tahmin bile edilemez."
"YOZLAŞMIŞ OLAN İNSANLAR DEĞİL HÜKÜMETLERDİR"
"Hepimiz insanlığı ve merhameti savunmak ve liderlerimizden de aynısını talep etmek için bir arada durmalıyız. Yozlaşmış olan insanlar değil hükümetlerdir ve bu ikisinin iç içe geçmesi en büyük günahı oluşturur. Biz biriz ve Tanrı hepimizi eşit yaratmıştır. Dökülen tüm kanlar, gözyaşları ve bedenler için aynı saygıyla yas tutulmalıdır."
"Gazze'de ilgilenilmesi gereken acil bir insani kriz var. Ailelerin suya ve yiyeceğe erişmesi gerekiyor. Hastanelerin jeneratörleri çalıştırmak, yaralılarla ilgilenmek ve insanları hayatta tutmak için yakıta ihtiyacı var. Savaşların kanunları vardır ve ne olursa olsun bu kanunlara uyulmalıdır."
"İNSANLIĞIN YANINDA DURUYORUM"
"Nerede olursak olalım, Gazze halkının acil ihtiyaçlarını unutmamaları ve masum Filistinli sivillerin bu savaşın unutulan kurbanları olmamalarını sağlamaları için liderlerimize baskı yapmaya devam etmeliyiz. Barış ve güvenliğin bize ait olduğunu bilerek, insanlığın yanında duruyorum."
"KARİYERİM DURSA BİLE FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim.
İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur"
KARDEŞİ GIGI HADID DE İSRAİL'E İSYAN ETTİ
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor.
Hadid, günlerdir devam eden çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Ünlü model şu sözleri kullandı:
"Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar olan herkesle birlikte. Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor.
"Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" diyen süper model, "Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır, ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir" ifadelerine yer verdi.
Hadid, sözlerini, "Sözlerimin hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama her zaman masum hayatların güvenliği için dua ediyorum" diye bitirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB ara tatil anketi oy kullanma ekranı! Ara tatil anketi nedir, nasıl doldurulur? mebbis.meb.gov.tr
- Ehliyet yenileme için gerekli evraklar! Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Yeni sürücü belgesi randevusu...
- Ponzi ne demek? Seçil Erzan'ın kullandığı Ponzi Sistemi nedir, nasıl işler?
- SEÇİL ERZAN KİMDİR? Seçil Erzan kimi, ne kadar dolandırdı? Arda Turan, Fatih Terim, Whatsapp yazışmaları...
- Banka mevduat faizleri son dakika! TL'niz çifter çifter artacak! 200.000 TL'nin 46 günlük getirisi...
- KASIM 2023 HALKA ARZ LİSTESİ! Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu! Cates, Skymd Begyo...
- 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Öğretmenler günü okul var mı, ders işlenecek mi?
- Yeni evleneceklere faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi şartları açıklandı! 150.000 TL kredi başvuruları...
- TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI! 23 Kasım TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları isim listesi! 2+1, 3+1 konut satış fiyatları...
- Emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL + 10.000 TL ek ödeme verilecek! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
- Sosyal yardım alanlara müjde: Maaşlara %50... zam detayı! Evde Bakım, Aile Destek, dul ve yetim, engelli aylığı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar
- Bugün saat 14.00'de dananın kuyruğu kopacak! Mevduat faizlerinde hesap sil baştan! 32 günde 16.657,53 TL kazanç müjdesi!