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ABD'li hava yolu şirketinden skandal karar! Filistin'e destek veren pilot açığa aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2023
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ABD’li hava yolu şirketinden skandal karar! Filistin’e destek veren pilot açığa aldı

Son dakika haberleri... ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, sosyal medyada Filistin'e destek mesajı içeren bir gönderi paylaşan pilot İbrahim Mosallam'ı açığa aldı.

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