ABD Başkanı Joe Biden'dan küçük kıza tuhaf yaklaşım! Akıllara "pedofili" iddiasını getiren sözler

ABD Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yaptığı tuhaf hareketlerle gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, düzenlenen Şükran Günü etkinliğinde da küçük bir kıza söylediği tuhaf sözlerle gündem oldu.

ABD'nin en yaşlı başkanı olan 81 yaşındaki Biden, Virginia'daki bir donanma üssünde düzenlenen Şükran Günü etkinliğinde eline mikrofon alıp konuklara hitap etti.