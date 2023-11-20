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ABD Başkanı Joe Biden'dan küçük kıza tuhaf yaklaşım! Akıllara "pedofili" iddiasını getiren sözler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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ABD Başkanı Joe Biden’dan küçük kıza tuhaf yaklaşım! Akıllara pedofili iddiasını getiren sözler

Skandalları ve gafları ile gündemden düşmeyen ABD tarihinin en yaşlı başkanı Joe Biden, Şükran Günü etkinliklerinde yine tuhaf davranışlarda bulundu. Etkinliğe katılan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna "Ne güzel kulakların var" diyerek yaklaşan Biden, çocuğun yaşı ile ilgili olarak "17 yaşında mısın?" diye espri yaptı. Biden'ın bu hareketleri sosyal medyada "rahatsız edici ve korkutucu" olarak niteledirilirken, akıllara seçim dönemindeki "Biden pedofili mi?" sorusu geldi.

ABD Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana yaptığı tuhaf hareketlerle gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, düzenlenen Şükran Günü etkinliğinde da küçük bir kıza söylediği tuhaf sözlerle gündem oldu.

ABD'nin en yaşlı başkanı olan 81 yaşındaki Biden, Virginia'daki bir donanma üssünde düzenlenen Şükran Günü etkinliğinde eline mikrofon alıp konuklara hitap etti.

Küçük bir kız çocuğunu gözüne kestiren Biden'ın, başına kulaklı bir taç takan çocuğa yaklaşıp "Ne güzel kulakların var" demesi salonda şaşkınlık yarattı. ABD Başkanı küçük kıza "Senin kulaklarına bayıldım. Onları sevdim, çok havalılar. İsmin ne?" dedi.

"RAHATSIZ EDİCİ VE KORKUTUCU"
Küçük kız "Catherine" cevabını verince Biden, "Ne güzel bir isim. Annemin ismi. Kaç yaşındasın 17 mi?" diyerek espri yaptı. Pek de komik olmayan bu espri salonda gülüşmelere neden oldu.

ABD Başkanı konuşmasında çocukları yetişkinlerden daha çok sevdiğini söyleyerek "Keşke sizinle kalıp Wonka seyretseydim" ifadelerini kullandı.

Biden'ın bu hareketi sosyal medyada da ses getirdi. Birçok kişi Biden'ın küçük kıza yaklaşımını "rahatsız edici ve korkutucu" olarak niteledi.

ABD Başkanı'nın genç kızlarla sohbeti daha önce de eleştirilere yol açmıştı. Biden'ın geçen sene ekimde California'daki bir okulda gençlerle fotoğraf çektirirken bir kız öğrenciye arkadan eğilerek "30'una kadar ciddi ilişki yok" demesi farklı yorumlara neden olmuştu.


*Biden'ın geçen sene bir okula ziyaretinde arkadan eğilip omzuna dokunduğu genç kızın, bu hareket karşısında şaşkına dönerek gülümsemeye çalışması dikkat çekmişti.

Bugün 81 yaşına giren Biden, son dönemde dil sürçmeleriyle ve sahnede yönünü bulamamasıyla dalga konusu oluyor.

Biden'a gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için destek de giderek düşüyor.

ESKİ VUKUATLARI DA HAFIZALARDA
Biden'ın başkanlık seçimleri sırasında Pizza Gate olayında yer alan skandalları da gündeme gelmişti. Farklı mekan ve zaman dilimlerinde, kameralar önünde çocuklara olan yaklaşımları örnek gösterilen Biden'in pedofili olduğu iddia edilmişti.

Biden'ın bir senatörün kalabalık ailesi ile bir araya geldikleri gün, fotoğraf çekimleri esnasında kayıt altına alınmış.

Senatörün genç kızı ile tanışan Biden'in genç kıza kaç yaşında olduğunu sorduğu kayıt esnasında işitilebiliyor, kızın 13 yaşında olduğunu öğrenen Biden "Ah 13 yaş..." diyerek yerine geri dönüyor. Fakat ilerleyen saniyelerde fotoğrafın çekileceği esnada, senatörün 13 yaşındaki kızı fotoğraf karesinde ortada görünsün diye annesine ve dolayısıyla hemen yanındaki Biden'e yaklaşıyor.

Fotoğraf çekimi bittiğinde, Biden'in aniden genç kızı kolundan tutarak kendisine doğru çekmeye çalışması, ardından kızın kulağına eğilerek anlaşılamayan bir şeyler fısıldaması, ardından kızı öpmeye çalışması -başaramaması- görüntülerde en fazla dikkat ve tepki çeken kısımlar olarak tanımlanabilir.

"Biden pedofili mi?" iddiasıyla ilgili haberin devamı için aşağıdaki içeriğe tıklayın...

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