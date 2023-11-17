Soykırım devletinin başkanı Netanyahu'nun "Hamas hastanelere sığındı" palavrası ifşa oldu! Amerikalı gazeteci: Yüzlerce Filistinli Şifa'da kalıyor

"ACİLEN TIBBI DESTEĞE İHTİYAÇLARI VAR"

Amerikan Fox News'in uluslararası ilişkiler muhabiri Trey Yingst sosyal medya hesabından Gazze'ye ait video paylaşarak, "Ekibimiz yalnızca İsraillilerin izin verdiği bölgelerden haber verebiliyordu. Hastanede hiçbir Filistinli siville ya da doktorla konuşamadık. Yüzlerce Filistinli Şifa'da kalıyor. Acilen tıbbi desteğe ihtiyaçları var." notunu düştü.

Böylece katil İsrail'in 41 gündür Gazze'de soykırım yaparken en çok kullandığı "Hamas'ın hastanelere sığındığı" yalanının perde arkası ortaya çıkmış oldu.