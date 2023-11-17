Soykırım devletinin başkanı Netanyahu'nun "Hamas hastanelere sığındı" palavrası ifşa oldu! Amerikalı gazeteci: Yüzlerce Filistinli Şifa'da kalıyor
İşgalci İsrail'in Gazze'de havadan, karadan ve denizden uyguladığı insanlık dışı katliam dur durak bilmiyor. İşgalci devletin başkanı Netanyahu'nun "Hamas hastanelere sığındı" yalanı FOX New Muhabiri Trey Yingst tarafından ifşa edildi. Soykırımcıların algı operasyonu için kullandığı Yingst, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "Hastanede hiçbir Filistinli siville ya da doktorla konuşamadık. Yüzlerce Filistinli Şifa'da kalıyor. Acile tıbbi desteğe ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE ŞİFA HASTANESİNİ BASMASI
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne geçtiğimiz günlerde baskın düzenlemişti.
İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.
SAĞLIK HİZMETLERİ TÜMÜYLE DURDU
Kanlı postalların baskınının ardından Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, tahliyenin mümkün olmadığını açıklarken hastanedeki cenazeler ise, İsrail güçleri giriş çıkışa izin vermediği için bahçeye gömüldü.
ELİ KANLI NETANYAHU BASKINLA ÖVÜNDÜ
Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi: "Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."
KATİL İSRAİL'DEN 'HAMAS'LA ÇATIŞTIK' ALGISI
Tüm bu yaşanan vahşetin gölgesinde soykırımcı İsrail, savaş suçu sayılan hastane baskınını aklamak için "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" algısını yaymaya çalıştı.
ŞİFA HASTANESİ OYUNUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
İsrail'in yalanını işgalci devletin propagandaları için kullandığı FOX TV Muhabiri Trey Yingst gerçekleri kamuoyunun gözleri önüne serdi.
"ACİLEN TIBBI DESTEĞE İHTİYAÇLARI VAR"
Amerikan Fox News'in uluslararası ilişkiler muhabiri Trey Yingst sosyal medya hesabından Gazze'ye ait video paylaşarak, "Ekibimiz yalnızca İsraillilerin izin verdiği bölgelerden haber verebiliyordu. Hastanede hiçbir Filistinli siville ya da doktorla konuşamadık. Yüzlerce Filistinli Şifa'da kalıyor. Acilen tıbbi desteğe ihtiyaçları var." notunu düştü.
Böylece katil İsrail'in 41 gündür Gazze'de soykırım yaparken en çok kullandığı "Hamas'ın hastanelere sığındığı" yalanının perde arkası ortaya çıkmış oldu.
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