Katliam destekçisi Gucci’nin bilinmeyen yüzü! Varis Alexandra Zarini sapık üvey babasını ifşa etti

AİLE İÇİ SAPKINLIĞI GUCCİ'NİN VARİSİ İFŞA ETTİ

İtalya'da çok yaygın olan ve Gucci ailesinin de benimsediği paganizm, aslında soykırıma desteklerini de dünyaya yaymaya çalıştıkları LGBT terörünün de izahını açıkça yapıyor. Gucci ailesinin sapkınlığı geçtiğimiz yıllarda gündeme damga vuran bir olayla da açıkça ortaya çıkmıştı.

Gucci'nin mirasçısı Alexandra Zarini, 2020 yılında üvey babası Joseph Ruffalo'nun altı yaşından 22 yaşına kadar kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Taciz skandalı ile gündemi sarsan Zarini, ABD mahkemesinde üvey babasına dava açmıştı.