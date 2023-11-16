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Katliam destekçisi Gucci'nin bilinmeyen yüzü! Varis Alexandra Zarini sapık üvey babasını ifşa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
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Katliam destekçisi Gucci’nin bilinmeyen yüzü! Varis Alexandra Zarini sapık üvey babasını ifşa etti

Siyonist İsrail, 7 Ekim'den itibaren Gazze'de yerleşim yeri, okul, kilise, cami ve hastaneleri hedef alarak resmen soykırıma imza atıyor. Pagan İtalyan monarşisinin temel taşlarından dünyaca ünlü lüks marka Gucci, savaş suçu işleyerek sivilleri hedef alan İsrail’e destek vermeye devam ederken, geçmiş skandallarıyla yeniden gündeme geldi. Gucci’nin varislerinden Alexandra Zarini’nin üvey babası, annesi ve babaannesine açtığı cinsel taciz davası gündemden düşmüyor.

İşgalci İsrail, 7 Ekim tarihinden bugüne Gazze'de yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeksizin katliamı sürdürüyor.

Terör ordusu savaş suçu işleyerek kana doymazken, lüks markalar da Siyonist İsrail'e destek vermeye devam ediyor. Terör devletinin finans kaynaklarından biri olan İtalyan markası Gucci, dünyaya paganizm ve LGBT terörünün propagandası yaparken ensest ilişkilerle, taciz ve tecavüz skandallarıyla da gündemden düşmüyor.

DÜNYAYA YÖN VERMENİN PEŞİNDE

Pagan İtalyan monarşisinin temel taşlarından biri olan ve terör devleti İsrail'in en büyük destekçileri arasında yer alan Gucci, LGBT terörünü dünyaya yaymaya çalışırken aslında LGBT gibi türlü sapkınlıkların temeli olan paganizmi aşılıyor. Kreasyonlarında pagan esintilerine yer veren Gucci, cinsiyetsiz mankenleri ve kıyafetleriyle de dünyaya yön vermenin peşinde.

GUCCİ'NİN KARANLIK ARKA BAHÇESİ

2019 yılında düzenlenen yeni kreasyon çekiminde antik Yunan tapınağını kullanan ve Pagan kültürünü yansıtan Gucci'nin kreatif direktörü "Bütün kültürümüz oradan başlıyor ve biz beğensek de beğenmesek de o zamanın çocuklarıyız." dedi. İlk okunduğunda "geçmişe yönelik özlem", "tarihe övgü" şeklinde yorumlanabilecek olan bu cümle aslında Gucci'nin karanlık arka bahçesinin en büyük göstergelerinden biri. Özellikle son yıllarda filmlerde, dizilerde, özellikle de Netflix gibi platformlarda kaçılacak alan bırakmayan "neopaganizm", her dinden ve kültürden insanlara nüfuz etmeye başladı. Sapkınlığı öven hatta sapkınlığı yücelten paganizm, Gucci ailesinde de karşımıza çıkıyor.

AİLE İÇİ SAPKINLIĞI GUCCİ'NİN VARİSİ İFŞA ETTİ

İtalya'da çok yaygın olan ve Gucci ailesinin de benimsediği paganizm, aslında soykırıma desteklerini de dünyaya yaymaya çalıştıkları LGBT terörünün de izahını açıkça yapıyor. Gucci ailesinin sapkınlığı geçtiğimiz yıllarda gündeme damga vuran bir olayla da açıkça ortaya çıkmıştı.

Gucci'nin mirasçısı Alexandra Zarini, 2020 yılında üvey babası Joseph Ruffalo'nun altı yaşından 22 yaşına kadar kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Taciz skandalı ile gündemi sarsan Zarini, ABD mahkemesinde üvey babasına dava açmıştı.

ÜVEY BABADAN YILLAR SÜREN TACİZ

Zarini'nin herkesi sarsan iddiası sadece bununla sınırlı kalmıyor. Zarini annesi Patricia Gucci ve büyükannesi Bruna Palombo'nun da tacizi örtbas ederek suça ortak olduğunu belirtiyor. İlk olarak New York Times tarafından haberleştirilen davada Ruffalo'nun Zarini'nin yatağına çıplak halde girdiği, cinsel organını Zarini'ye gösterdiği gibi iddialar yer alıyordu.

Alexandra Zarini, üvey babasından gördüğü tacizi şu sözlerle anlatmıştı:

Benim adım Alexandra Zarini. Üvey babam, annem, büyükannem ve diğerlerine karşı dava açıyorum çünkü altı yaşından itibaren üvey babam Joseph Ruffalo tarafından cinsel istismara uğradım. Annem Patricia Gucci ve büyükannem Bruna Palombo beni korumadı. Bana kalkan olmadılar. Bunun olmasına izin verdiler. Ama bugün kamuoyu önüne çıkıyorum çünkü bu benim için ne kadar zor olsa da çocuk cinsel istismarına ilişkin yanlış anlamaları ifşa etmenin ve toplum olarak her gün aramızdaki en savunmasız ve masum olan çocuklarımızı korumakta başarısız olduğumuz konusunda farkındalık yaratmanın görevim olduğunu hissediyorum.

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