Son dakika: Cibaliye'de insanlık dışı katliam! Birçok ölü ve yaralı... | Terör ordusu Cenin kentine baskın düzenledi
7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze Şeridi'ni ağır bir şekilde bombalayan ve çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivilin ölümüne neden olan katil İsrail, ABD desteğiyle bölgede soykırım yapıyor. Terör ordusu havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırırken, Hamas'ın ana karargahı olduğunu iddia ettiği Şifa hastanesinde İsrailli rehine bulunduğuna dair belirti olmadığı itiraf edildi. Öte yandan katil İsrail ordusu Cibaliye Mülteci Kampı'na insanlık dışı bir katliam daha gerçekleştirirken, onlarca askeri araçla Cenin kentine baskın düzenledi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 40 gündür aralıksız şekilde devam ederken, terör ordusu, yaklaşık iki saat süren şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarının ardından Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı. İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada ise Şifa hastanesinde İsrailli rehine bulunduğuna dair belirti olmadığı itiraf edildi.
GECE BOYU BOMBALAMAYA DEVAM ETTİLER
Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.
Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.
Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.
Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken, yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.
Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
İSRAİL ORDUSUNUN SUNDUĞU "KANITLAR" ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
İsrail'in, Hamas'ın ana karargahı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesinin ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden oldu.
İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne dün gece saatlerinde düzenlediği baskının üzerinden 17 saat geçtikten sonra iddiasına kanıt olarak sunduğu görüntüler istediği sonucu vermedi.
Şifa Hastanesi'nin çevresini ve avlusunu tanklarla kuşatıp hastaneyi dış dünyaya tamamen kapalı tutan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi'nin MR (manyetik rezonans görüntüleme) bölümünde "silahlar ve elektronik cihazlar" ele geçirildiği öne sürüldü.
Ordunun paylaştığı görüntülerde, Hamas'a ait olduğu ileri sürülen, bir bilgisayar, yarım kasa hurma, kitap gibi malzemeler ile çoğu paslı yaklaşık on kalaşnikof tüfek, yelek ve el bombası yer alıyor.
Bununla birlikte görüntülerde, hastanenin, Hamas'ın karargahı olduğuna işaret edebilecek, tünel veya gizli geçit gibi sabit unsurlar ya da İsrailli esirlere dair herhangi bir kanıt sunulmadı.
İsrail ordusunun haftalardır, "Hamas'ın ana karargahı olduğu için uluslararası korunma statüsünün kalmadığını" ileri sürdüğü Şifa Hastanesi'nde bulduğunu açıkladığı bulgular İsrail basınında da eleştiri konusu oldu.
İsrailli gazeteci ve güvenlik analisti Yossi Cohen, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Şifa (Hastanesi) hakkında kötü hisleri" olduğunu kaydetti.
İsrail'in "benzeri görülmemiş şekilde çocukça uydurmalar" sunduğunu ifade eden Cohen, "Yani (İsrailli) rehineler ve teröristler orada bulunamadı. Ve şimdi Ordu Sözcüsü, Şifa'ya Hamas'ın karargahı olduğu için girdiklerini ve orada silahlar, haritalar ve karargahların bulunduğunu söylüyor. Hiç etkileyici değil. Beklentilere ve uluslararası imajın aldığı hasara değdi mi?" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Kanal 13 televizyonu da "İsrail'in büyük istihbarat başarısızlığı" yorumunu yaparak, "İsrail ordusunun iddialarının aksine Şifa Hastanesi'nde herhangi bir askeri tesisin bulunduğuna dair bir belirti yok." eleştirisi yapıldı.
İsrail'in sağcı Jerusalem Post gazetesi de Şifa Hastanesi'ndeki baskında İsrail ordusunun vardığı sonucu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.
Gazetenin internet sayfasındaki haberde, "İsrail ordu istihbaratının, 7 Ekim'de İsrail'e saldırı düzenleyen Hamas mensuplarından 200'nün Şifa Hastanesi'nde bulunduğunu söylemişti. Bu 200 Hamas kuvveti buharlaşıp yok mu oldu?" ifadelerine yer verildi.
Filistinli siyasetçi ve araştırmacı Mustafa Bergusi de X hesabından yaptığı yorumda, İsrail ordusunun 18 saatten beri Şifa Hastanesi'ndeki kuşatma ve işgalini sürdürdüğüne işaret ederek, "İddialarını ispatlayacak hiçbir şey gösteremediler. Zamanı yeni yalanlar uydurmak için mi kullanıyorlar?" değerlendirmesinde bulundu.
Bergusi, İsrail ordusunun vardığı sonucu, "tüm skandalların anası" olarak değerlendirdi.
İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nden yayınladığı görüntülerin yoğun eleştiri konusu olmasının ardından, yeni bir paylaşım yaparak, yayınladığı videonun "uzun halini" paylaştı. Videoda önceki görüntülerden farklı olarak sadece, İsrail ordu sözcüsünün MR binasının giriş katındaki odalar arasında yürürken yaptığı genel yorumlar yer aldı.
Bu eleştirilerin adından İsrail ordusu, önceki paylaştığı videonun devamı olduğunu belirttiği bir paylaşımda daha bulundu.
Bu son paylaşımda ise İsrail ordusunun, söz konusu hastanenin "Hamas ana karargahı" olduğu yönündeki iddiasını destekleyen bir kanıt yer almadı.
CİBALİYE'YE İNSANLIK DIŞI SALDIRI
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.
Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Kumsan", "Ebu Dayir", "Ebu Dan", "Eş-Şeyh" ve "El-Aseli" ailelerinin evlerini vurdu.
Haberde, Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan bu saldırı, "İsrail'in yeni bir katliamı" olarak nitelendirildi.
Saldırının yapıldığı alandan çekilen bir videoda, yıkılan binaların enkazından insanların çıkarılmaya çalışıldığı görülüyor.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İşte 17 Kasım'da yaşananlar:
09.31 ABD yönetimi, Şifa Hastanesi baskısında İsrail'e desteğini sürdürüyor
06.53 İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği SİHA saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
06.50 Hamas: ABD'nin, hastaneleri askeri alan olarak kullandığımıza ilişkin açıklamaları apaçık yalan bir hikayenin tekrarı
06.03 İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
02.48 İsrail ordusu onlarca askeri araçla Cenin kentine baskın düzenledi
01.30 Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
01.04 Filistin İstatistik Kurumu: 807 bin kişi halen Gazze'nin kuzeyinde yaşıyor
01.02 Katil İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2'si çocuk 4 Filistinliyi yaraladı
İşte 16 Kasım'da yaşananlar:
21.34 BM: Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti. Tamamıyla önlenebilirdi.
19.50 Gazze'deki hükümet: İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personeli su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya.
18.28 Filistin Kızılayı: İsrail tankları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattı. Ekiplerimiz hareket edemiyor ve yaralılara ulaşamıyor.
18.22 Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi
18.18 UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: (Gazze'de) Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var. Daha fazla beklersek, insanların ölmesinin asıl nedeninin yakıt kıtlığı olacağını göreceğiz
16.27 Ramallah Belediyesi ve şehirdeki kiliseler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm Noel kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.
16:10 BM raportörleri: Bazı ülkelerin İsrail'in Gazze halkına karşı savaş yöntemine desteğinden ve uluslararası sistemin soykırımı önlemede seferber olmamasından derin endişe duyuyoruz.
16.07 BM: Gazze'de yakıt kıtlığı kaynaklı su krizi ishal vakalarını yüzde 40 artırdı. Kanalizasyon pompalarının yakıtı bittiği için Refah'ta sokaklara kanalizasyon suları akıyor.
15:53 BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ağır ihlallerle soykırım yapmakta olduğunu bildirdi.
13.20 İsrail, son 40 günde ordu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 197 Filistinliyi öldürdüğü Batı Şeria ile Kudüs'te 2 bin 735 kişiyi gözaltına aldı
11.25 Filistin Haber Ajansı: İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 50'ye yakın kişi öldü, onlarcası yaralandı.
09.47 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'DE HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN EVİNİ BOMBALADI
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evine hava saldırısı düzenledi.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Heniyye'nin Gazze Şeridi'ndeki evini bombaladığı ifade edildi.
Saldırı anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu evin zaman zaman "Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası" olarak kullanıldığı iddia edildi.
Yerel kaynaklar, Hamas lideri Heniyye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.
09.26 Biden, Filistin'de iki devletli çözümün "nihai cevap" olduğunu söyledi
08.28 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi
06.57 İsrail savaş uçakları ve topçuları Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerini bombaladı
03.28 İrlanda Parlamentosu, İsrail Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi önergesini reddetti
01.59 Güney Afrika, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için UCM'ye başvurdu
01.46 Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanı Şifa Hastanesi'nde tahribatı hedef alıyor
01.36 İngiltere'de Gazze'de ateşkes çağrılarını destekleyen 8 Gölge Bakan görevinden istifa etti
01.30 İsrail ordusunun "Hamas karargahı" olduğunu savunduğu Şifa Hastanesi'nden sunduğu "kanıtlar" eleştiri konusu oldu
02.04 Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Batı medyasının İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek, "İlk günden itibaren medyanın bu tür yanlış bilgilendirmelerinin hayatlara mal olacağını söyledik ve şimdi bakın ne hayatlara mal oldu." ifadesini kullandı.
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