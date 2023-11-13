13 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri AB ve Rusya arasında gerilimi tırmandıracak gelişme

AB ve Rusya arasında gerilimi tırmandıracak gelişme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2023
ABONE OL
AB ve Rusya arasında gerilimi tırmandıracak gelişme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya yönelik elmas ticaret yasağını da içerecek 12. yaptırım paketi teklifini, çarşamba günü üye ülkelere sunmaya hazırlanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA