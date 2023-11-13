Batı zihniyeti hep aynı! Macron’dan geri vites: İşgalcilerden özür diledi
İşgalci İsrail ordusunun yoğun bombardımana tuttuğu ve insani krizin her geçen gün derinleştiği Gazze Şeridi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yok” diyerek ateşkes çağrısında bulunmuştu. Ardından, katliamcı İsrail’in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayan Macron, sözleri hakkında açıklama yaparak özür diledi.
Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütlerinin Gazze'de insani durumun kötüleştiği yönündeki raporlarını Herzog'a ileten, özellikle insani yardım görevlilerinin erişimi ve korunması gibi hususları vurguladığı ve bölgede kalıcı barış için İsrail ile barış içinde yaşayacak Filistin devletinin kurulması yolunda siyasi ufuk açılması gereğini tekrar eden Macron, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yok" demişti.
Ayrıca Macron, ülkesi ve diğer birçok ülke için önemli insani duruma dikkati çekmek istediğine işaret eden Macron, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaştırılmasının önemini vurgulamıştı.
DÖNME DOLAP MACRON!
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron cuma günü BBC'ye verdiği röportajda yaptığı ateşkes çağrısı ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda sivillerin öldüğüne ilişkin sözleri hakkında konuştu.
Macron, "İsrail'in Hamas'a karşı operasyonunda kasıtlı biçimde sivillere zarar vermekle suçlama niyeti olmadığını ve olmayacağını" vurguladı.
"KOŞULSUZ DESTEKLİYORUM"
Fransa Cumhurbaşkanı, "İsrail devleti ve sizin kendinizi savunma hakkınızı koşulsuz destekliyorum." ifadelerini kullandı.
Macron, Herzog'a Gazze'deki İsrailli esirlerin "derhal serbest bırakılmasını talep etmeye ve bu konuda çalışmaya" bağlı olduğunu iletti.
İSRAİL ORDUSUNUN HUKUKA UYGUN HAREKET ETTİĞİ İDDİASI
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Macron'un açıklamalarının İsrail'de "üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılandığını" belirterek, Macron'un bu sözlerine izahat getirdiğini belirtti.
İsrail ordusunun insani tutum ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savunan Herzog, İsrail'in masum sivillere zarar gelmemesi için "mümkün tüm yöntemleri denediğini" ileri sürdü.
Herzog, Fransız Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in "Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun yürüttüğü mücadeleye" benzetmesini hatırlattı.
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