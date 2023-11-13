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Ukrayna’ya gül attı Filistin’e taş! İkiyüzlü Almanya Başbakanı Olaf Scholz soykırıma destek çıktı: Ateşkesin doğru olduğunu düşünmüyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Ukrayna’ya gül attı Filistin’e taş! İkiyüzlü Almanya Başbakanı Olaf Scholz soykırıma destek çıktı: Ateşkesin doğru olduğunu düşünmüyorum

1947’den beri Filistin’de katliamlar yapan katil İsrail, dünyanın gözü önünde son zamanların en şiddetli soykırımına imza atıyor. ABD ve AB ülkeleri, yoğun bombardımanları ve fosfor bombalarıyla çoluk çocuk demeden katleden siyonistlere koşulsuz destek vermeye devam ediyor. Son olarak iki yüzlü Almanya Başbakanı Olaf Scholz, işgalcilere desteğini yineledi. Şansölye Scholz, Arap ve İslam dünyasının ateşkes çağrılarına değinerek, "(Gazze'de) Hemen ateşkes ya da uzun bir ara talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu İsrail'in, Hamas'ın toparlanmasına izin vermesi gerektiği anlamına geliyor. Hamas'ın tekrar füze imal edip saldırmasına izin verilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arap ve İslam dünyasının Gazze'de ateşkes ya da uzun bir ara talebini doğru bulmadığını söyledi.

Scholz, Heilbronner Stimme gazetesinin düzenlediği etkinlikte, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şansölye Scholz, Arap ve İslam dünyasının ateşkes çağrılarına değinerek, "(Gazze'de) Hemen ateşkes ya da uzun bir ara talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu, İsrail'in, Hamas'ın toparlanmasına izin vermesi gerektiği anlamına geliyor. Hamas'ın tekrar füze imal edip saldırmasına izin verilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

PİŞKİN SCHOLZ: KALICI BİR BARIŞ ORTAMI İÇİN...

İki devletli çözümün hala mümkün olduğuna inandığını belirten Almanya Başbakanı, ancak bunu mümkün kılan bir perspektifin olması gerektiğinin altını çizdi.

Scholz, "Kalıcı bir barış ortamı istiyorsanız, İsrail için tehdit oluşturmayan bir Filistin devleti olasılığını istemelisiniz." diye konuştu.

"PUTİN İLE GEÇMİŞTE GÖRÜŞTÜM GELECEKTE DE YAPACAĞIM"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Scholz, Ukrayna'da işlerin yolunda gitmesi durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı olamayacağını düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna ilhak edilemezse, (Putin) Ukrayna'nın egemenliğini savunacağına dair bir anlaşma imzalamak zorunda kalacak ve onun bunu gelecek için kabul ediyorum demesi gerekecek. Ancak bu durumda onunla (Putin) zaman zaman konuşmanız gerekir ki ben bunu geçmişte yaptım ve gelecekte de yapacağım. Ukrayna ve Rusya arasında müzakereler için Rusya'nın kararlı bir adım atması gerekiyor ve bu da askerlerini geri çekmesi anlamına geliyor ve şu ana kadar bunu yapmaya hazır değil."

Olaf Scholz 17 Ekim'de İsrail'e destek vermek amacıyla Tel Aviv'i ziyaret etmiş ve Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını göstermişti.

Scholz İsrail'in güvenliğinin kendi devlet meselesi olduğunu defalarca vurgulamıştı.

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