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ABD Başkanı Joe Biden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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ABD Başkanı Joe Biden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Biden ve Katar Emiri Şeyh Temim, yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu ele aldı.

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