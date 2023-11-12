Katiller uçuruma doğru yol aldı! Netanyahu'dan Arap ülkelerine tehdit
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, şiddet her geçen gün katlanarak büyüyor. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, canlı yayında Arap ülkelerin liderlerini tehdit etti. Arap liderlere seslenen Netanyahu, "Arap liderlere söylüyorum, eğer çıkarlarınızı korumak istiyorsanız, tek bir şey yapmak zorundasınız: Sessiz kalın" dedi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.
Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
YİNE ÇIKTI ŞOVUNU YAPTI
Katil İsrail ordusu, Gazze'de katliamlarını sürdürdüğü sırada Başbakan Netanyahu kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.
NETANYAHU'YU BU KEZ ABİSİ DE KURTARAMAZ!
Burada Gazze'ye yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, Arap ülkelerinin Gazze için toplandığı ancak bir sonuca varamadıkları zirveyi sert sözlerle eleştirdi.
"İKTİDARINIZI KORUMAK İSTİYORSANIZ TEK BİR ŞEY YAPMALISINIZ: SESSİZ KALIN!"
Arap ülkeleri liderlerine tehditler savuran Netanyahu şu ifadeleri kullandı:
Arap liderlere şunu söylüyorum. Çıkarlarınızı, iktidarınızı korumak istiyorsanız tek bir şey yapmalısınız: Sessiz kalın!
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