Netanyahu'dan Arap liderlere tehdit: Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız sessiz kalın

Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze üzerinden Arap ülke liderlerini tehdit etti. Netanyahu, kendi geleceklerinden kaygı duyan Arap liderlere "sessiz kalın" dedi. Ayrıca, Arap liderlerine Hamas'ın karşısında durmaları için de çağrı yaptı.

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