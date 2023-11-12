12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Müslüman olmaya karar verdi İslam'a şereflendi! Gazze'de yaşananlardan etkilendi! Duygu dolu anlar...

Müslüman olmaya karar verdi İslam'a şereflendi! Gazze'de yaşananlardan etkilendi! Duygu dolu anlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
ABONE OL
Müslüman olmaya karar verdi İslam’a şereflendi! Gazze’de yaşananlardan etkilendi! Duygu dolu anlar...

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı katliamı bitmek bilmezken, dünyanın her noktasından bu soykırıma ciddi tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD’de Hispanik bir vatandaş, katil İsrail’in Gazze planlı bir şekilde uygulamakta olduğu soykırıma karşı bilgilendirme çalışması yapan duyarlı ABD’li Müslümanların yanına geldi. Müslüman olmaya karar veren kişi şehadet getirdikten sonra İslam’la şereflendi.

Katil İsrail Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

ÇOCUK KATİLİ: İSRAİL!

Gazze'deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de işgalci İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

Katil İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

GAZZE'DEKİ KATLİAMDAN ETKİLENDİ

ABD'de bir Hispanik bir vatandaş, İsrail'in Gazze'de planlı bir şekilde uygulamakta olduğu soykırıma karşı bilgilendirme çalışması yapan ABD'li Müslümanların yanına gelerek bilgi aldı.

İSLAM'LA ŞEREFLENDİ

İslam hakkında uzun araştırmalar yapmış olan ABD'li bir vatandaş, edindiği bilgiler doğrultusunda Müslüman olmaya karar verdi.

ŞEHADETİN ARDINDAN DUYGU DOLU ANLAR

Şehadet getirdikten sonra duygulanarak gözyaşı döken vatandaş, çevresindeki Müslüman kardeşleri ile duygu dolu anlar yaşadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA