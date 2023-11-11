Gazze'de acının boyutu katlanıyor! Bugün can kayıpları sayılamadı! Bölgede hareket eden her şey katil İsrail'in hedefinde...
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada katil İsrail'in bölgede bulunan hareketli her şeyi hedef aldıklarını söylerken, iletişim ve internet kesintisi nedeniyle bugün can kayıplarının sayılamadığını ifade etti. İşte detaylar...
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yayımladığı yazılı açıklamada, "İletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki can kayıplarını bugün sayamadık." ifadesini kullandı.
"HASTANELER FELAKET DURUMDA"
Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlenen peş peşe saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Kudra, hastanedeki durumun "felaket düzeyde" olduğunu, hastanenin dört bir yandan İsrail saldırılarına açık hale geldiğini kaydetti.
"HAREKET EDEN HER ŞEY HEDEFTE"
Şifa Hastanesinin kapısında yerlere uzanmış halde ölü ve yaralıların olduğunu belirten Kudra, "Hastane bahçesi, İsrailli keskin nişancılar ve insansız hava araçları için bir arenaya dönüştü. İsrail ordusu hareket eden herkesi hedef alıyor." ifadesine yer verdi.
Kudra, hastanede yerinden edilmiş kişiler, sağlık personeli ve yaralılar dahil yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu bilgisini vererek, yoğun bakımda tutulan bir bebeğin yaşam destek ekipmanlarının yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Kudra, hastanelerin acilen ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme ihtiyacı olduğunu kaydetti.
39 BEBEK ÖLÜMLE TEHLİKESİ YAŞIYOR
Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle gün içinde, "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğu, 1 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiğini" açıklamıştı.
Keyle, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 20'sinin çalışamaz hale geldiğini belirtmişti.
Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiye, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle biriken cenazeleri hastanenin yerleşkesinde toprağa vermeye çalışacaklarını söylemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ!
- HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 11 Kasım 2023 Hatayspor GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç ekranı
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman yatacak 2023-2024?
- Hafta sonu ne sınavı var? Bugün ve yarın hangi sınavlar var? Sınav takvimi: 11-12 Kasım 2023
- Ek ders ücreti ne kadar oldu 2023? Ücretli öğretmen maaşı kaç TL? Ek ders ücreti saatlik...
- Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor
- Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi
- Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...
- 5000 TL emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara yatacak! Tahsis numarasına göre SGK ödeme günleri...
- KYK YEMEK SAATLERİ 2023-2024! KYK yurdu kahvaltı ve yemek saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi, hafta sonu...