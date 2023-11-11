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Gazze'de acının boyutu katlanıyor! Bugün can kayıpları sayılamadı! Bölgede hareket eden her şey katil İsrail'in hedefinde...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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Gazze’de acının boyutu katlanıyor! Bugün can kayıpları sayılamadı! Bölgede hareket eden her şey katil İsrail’in hedefinde...

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada katil İsrail'in bölgede bulunan hareketli her şeyi hedef aldıklarını söylerken, iletişim ve internet kesintisi nedeniyle bugün can kayıplarının sayılamadığını ifade etti. İşte detaylar...

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yayımladığı yazılı açıklamada, "İletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki can kayıplarını bugün sayamadık." ifadesini kullandı.

"HASTANELER FELAKET DURUMDA"

Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlenen peş peşe saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Kudra, hastanedeki durumun "felaket düzeyde" olduğunu, hastanenin dört bir yandan İsrail saldırılarına açık hale geldiğini kaydetti.

"HAREKET EDEN HER ŞEY HEDEFTE"

Şifa Hastanesinin kapısında yerlere uzanmış halde ölü ve yaralıların olduğunu belirten Kudra, "Hastane bahçesi, İsrailli keskin nişancılar ve insansız hava araçları için bir arenaya dönüştü. İsrail ordusu hareket eden herkesi hedef alıyor." ifadesine yer verdi.

Kudra, hastanede yerinden edilmiş kişiler, sağlık personeli ve yaralılar dahil yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu bilgisini vererek, yoğun bakımda tutulan bir bebeğin yaşam destek ekipmanlarının yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Kudra, hastanelerin acilen ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme ihtiyacı olduğunu kaydetti.

39 BEBEK ÖLÜMLE TEHLİKESİ YAŞIYOR

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle gün içinde, "Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğu, 1 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiğini" açıklamıştı.

Keyle, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 20'sinin çalışamaz hale geldiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiye, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle biriken cenazeleri hastanenin yerleşkesinde toprağa vermeye çalışacaklarını söylemişti.

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