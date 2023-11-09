ABD Başkan adayı Kennedy Jr'den çarpıcı itiraf: İsrail ABD'nin sömürge projesi...
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım gerçekleştiren İsrail'e açık açık destek veren ABD'de işler iyice karışmaya devam ederken, ABD'nin Orta Doğu'da alçak ve ikiyüzlü planı da itiraf ediyor. Bölgeye ilk günden bu yana uçak gemisi ve asker desteği gibi birçok teçhizat ve mühimmat yardımı yapan ikiyüzlü ABD'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ABD, Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr, "İsrail'in ABD için neden önemli olduğu" sorusu karşısında, İsrail'in ABD'nin sömürge projesi olduğunu itiraf etti.
Katil İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamının ardı arkası kesilmezken, Orta Doğu'da gerilim yükselmeye devam ediyor.
KATİLLERİ ZİYARET EDİP İKİYÜZLÜ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de yaptığı açıklamada "Olanları durup izlemeyeceğiz, yalnız değilsiniz. Esirleri geri getirmek için uğraşıyoruz. ABD başkanı olarak esirlerden daha büyük bir önceliğim yok. İsrail devleti Yahudiler için güvenli bir yer olarak doğdu. İsrail yeniden Yahudiler için güvenli bir yer olmalı. Söz veriyoruz elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi ve ekledi;
"İsrail hükümeti ile yakın temaslar sürdürdük. Ülkelerini korumaları için ne gerekiyorsa onlara sağlayacağız. Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim. Gazze ve Batı Şeria için 100 milyar dolarlık bir yardım sağlayacağız. Bu yardımlar Hamas'a değil Filistinlilere gidecek "
ABD İSRAİL' E DESTEK İÇİN BÖLGEYE GÖNDERDİ
ABD'nin 100 bin tonluk en modern uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurmuştu.. CENTCOM, USS Esienhower'ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtilmişti.
BÖLGEYE ASKERİ DESTEK GÖNDERDİ
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.
HAMAS'I GÖRÜP İSRAİL'İ ES GEÇTİ
Bugün İsrail'e giden ABD Başkanı Biden düzenlenen basın toplantısında İsrail'e desteğini bir kez daha dile getirmişti.
Biden, 'Bugün basit bir sebepten burada olmak istedim. Dünyanın ABD'nin İsrail ile birlikte olduğunu görmesini istedim. Hamas binlerce insanı öldürdü, katliam demek abartı olmaz. Onlarca insanı esir aldılar. Böyle bir şeyi hayal etmek benim hayal gücümün dışında' dedi.
"İSRAİL ORTADAN KALKARSA PETROLÜN YÜZDE 90'I KONTROLÜMÜZDEN ÇIKACAK"
Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni, ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr, "İsrail'in ABD için neden önemli" olduğu sorusu karşısında, İsrail'in ABD'nin sömürge projesi olduğunu itiraf etti.
"İSRAİL ORTA DOĞU'DA BİZE GÖZ KULAK VERİYOR"
Bir YouTube kanalının yayınına katılan Kennedy Jr, "İsrail bizim büyükelçimiz. Orta Doğu'da bize göz ve kulak veriyor. İsrail ortadan kalkarsa petrolün yüzde 90'ı kontrolümüz dışına çıkacak. Rusya ve Çin, Orta Doğu'yu kontrol edecek. Bu ABD'nin ulusal güvenliği için felaket olur." dedi.
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