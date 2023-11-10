Bebek katili İsrail! Mezarlık görevlisinden insanlığı ağlatan sözler: Gördüğüm çocuk cesetleri nedeniyle uyuyamıyorum
İşgalci İsrail'in Gazze'deki haftalardır süren insanlık dışı soykırımı bitmek bilmezken, dünyanın her noktasından katillere sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Katillerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin neredeyse yarısını çocuklar oluştururken, mezarlıkta görev yapan Sadi Bereke, "fazla sayıda çocuk cenazesi gördüğü için uyuyamadığını" ifade ediyor.
Tam abluka altında tutularak temel ihtiyaçların dahi girişine izin verilmeyen Gazze'deki Filistinliler, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının hızla artması nedeniyle defin işlemlerini yetiştiremiyor.
Gazze'deki mezarlıkta çalışan 63 yaşındaki Sadi Bereke, İsrail'in saldırılarında ölen çocuk ve kadınları toprağa verme konusunda yaşadıkları zorlukları anlattı.
"GÜNLÜK OLARAK GELEN ÇOK SAYIDAKİ CESET İÇİN YER BULAMIYORUZ"
Mezar kazma işi yaptığını söyleyen Bereke, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü 35 gündür gördüklerinin benzerini daha önce yaşamadığını vurguladı.
Bereke, bu günlerde gördüklerinden dolayı yemek yiyemediğini ve gözlerine uyku girmediğini dile getirdi.
Ceset sayısının çok fazla olması ve imkanların da oldukça kısıtlı olması nedeniyle toplu mezarlar kazmak zorunda kaldıklarını belirten Bereke, şunları kaydetti:
"Buna (toplu mezarlar) mecbur kaldık. Günlük olarak gelen çok sayıdaki ceset için yer bulamıyoruz. Defin sırasında cesetlerin üstünü örten briket de yok, Gazze'de her şey yok oldu. Bugüne kadar kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik bu kadar suç işlendiğini görmedim."
"DÜN 600'DEN FAZLA CENAZEYİ TOPRAĞA VERDİM"
Nazilerin bile Gazze'deki suçlara benzer suçlar işlemediğini savunan Bereke, "Dün 600'den fazla cenazeyi toprağa verdim. Bu rakam, son 5 yılda Gazze'de defnettiklerimin toplamını aşıyor. Böyle bir suç görmedim, gömdüklerimin çoğu kadın ve çocuktu." diye konuştu.
Bereke, toplu mezarları yaklaşık 6 metre yüksekliğinde kazdıklarına ve 45 cesedi gömdüklerine dikkati çekerek bugüne kadar en büyük toplu mezara ise 137 kişiyi defnetmek zorunda kaldıklarını anlattı.
Mezarlık görevlisi Filistinli, toplu mezarları kullanmak zorunda kalmalarına ilişkin ise "Elimizde malzeme yok, Gazze'de bir şey kalmadı, su bile yok artık." dedi.
İsrail saldırıları sonucu yıkılan yapıların enkazı altında can veren sivilleri çıkarmak için iş makineleri ve araçların olmadığını dile getiren Bereke, kimliği tespit edilemeyen cesetleri de toplu mezarlara gömmek mecburiyetinde kaldıklarını aktardı.
"UYUYAMIYORUM"
Acılı ve yorucu uzun mesaisini tamamladıktan sonra normale dönemediğini ifade eden Bereke, "Gördüğüm çocuk cesetleri nedeniyle uyuyamıyorum, bu çocukların ne günahı vardı?" diyerek sitem etti.
Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler olarak gıda yardımı istemediklerini söyleyen Bereke, şöyle devam etti:
"Bizler Ebu Ammar'ın (eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) lider Yasir Arafat) döneminden beri barış istiyoruz. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ise kan peşinde.
Özgür ve onurlu bir hayat istiyoruz. Bizim de devletimiz ve egemenliğimiz olsun, her milletin sahip olduğu haklara sahip olalım. Dünyadaki herhangi biri gibi bir vatandaş olmak istiyorum. Bize yardım gönderenlerin, herhangi bir ülkenin vatandaşının yaşadığı gibi bir hayata kavuşmamızı sağlamaları gerekiyor."
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