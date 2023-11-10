Bebek katili İsrail! Mezarlık görevlisinden insanlığı ağlatan sözler: Gördüğüm çocuk cesetleri nedeniyle uyuyamıyorum

"GÜNLÜK OLARAK GELEN ÇOK SAYIDAKİ CESET İÇİN YER BULAMIYORUZ"

Mezar kazma işi yaptığını söyleyen Bereke, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü 35 gündür gördüklerinin benzerini daha önce yaşamadığını vurguladı.

Bereke, bu günlerde gördüklerinden dolayı yemek yiyemediğini ve gözlerine uyku girmediğini dile getirdi.

Ceset sayısının çok fazla olması ve imkanların da oldukça kısıtlı olması nedeniyle toplu mezarlar kazmak zorunda kaldıklarını belirten Bereke, şunları kaydetti:

"Buna (toplu mezarlar) mecbur kaldık. Günlük olarak gelen çok sayıdaki ceset için yer bulamıyoruz. Defin sırasında cesetlerin üstünü örten briket de yok, Gazze'de her şey yok oldu. Bugüne kadar kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik bu kadar suç işlendiğini görmedim."