Rusya'dan katil İsrail'e 'nükleer bomba' uyarısı: Kabul edilemez
İşgalci İsrail Gazze'de sivil halka yönelik soykırımına devam ederken, İsrailli Bakan Eliyahu tarafından skandal bir açıklama yapılmıştı. Eliyahu, Gazze'ye yönelik nükleer bomba kullanmanın olasılıklar arasında yer aldığını dile getirmişti. Katilin haince sözlerine karşılık Rusya'dan sert bir tepki daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu açıklamaların kışkırtıcı, kesinlikle kabul edilemez ve belirli nedenlerden dolayı son derece dikkate değer olduğunu düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.
Soykırımcı İsrail tam 34 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze'de nükleer bomba kullanılabileceğine dair açıklamasına tepki gösterdi.
"KIŞKIRTICI VE KABUL EDİLEMEZ"
Mariya Zaharova, "Bu açıklamaların kışkırtıcı, kesinlikle kabul edilemez ve belirli nedenlerden dolayı son derece dikkate değer olduğunu düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.
KATİLLER İSRAİL HAZIRLIK İÇİNDE
Böyle açıklamaların Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil halkın nükleer silahla tehdit edildiği anlamına geldiğini vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:
"Bu bir soykırım tehdidi mi? Bu tür açıklamaların hiçbir gerekçesi yok ve olamaz. Bu tür açıklamalar, İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamakla kalmıyor, uygun olmayan senaryolarda bu silahın kullanılmasını ihtimalini değerlendirme hazırlığını gösteriyor."
VAMPİRLER KUDURDU
İsrailli Bakan Eliyahu, geçen günlerde katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.
"MECAZİ" SAVUNMASI
Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.
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