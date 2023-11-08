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Katil İsrail Gazze'yi hava, kara ve denizden vuruyor! Gece gündüz bomba yağdırıyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2023
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Katil İsrail Gazze’yi hava, kara ve denizden vuruyor! Gece gündüz bomba yağdırıyorlar

İşgalci İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Katillerin Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir ay geride kalırken yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler hedef alındı. Öte yandan katliam ordusunun Gazze kent medyanına girdiği açıklandı.

SON DAKİKA | Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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33. GÜNDE SALDIRI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 33'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA ve bölgeden gelişmeleri anlık aktaran güvenlir kaynakların bildirdiğine göre, İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Şeyh Zayid Konutları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Şatı Mülteci Kampı ve Muhabarat Konutları yakın çevresi, aydınlatma fişekleriyle eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları ve topçularının roket ve bombalarıyla gece boyu sarsıldı.

Gazze'de, Şehd kentinin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin oturduğu evler İsrail savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ederken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri el-Kassam Tugaylarının direnişiyle engellendi.

Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.

Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.

El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İşte 8 Kasım'da yaşananlar:

08.48 İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü, 2 gazeteciyi gözaltına aldı

08.27 Hamas'ın saldırılarında yakınlarını kaybeden İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu

08.26 Biden'ın Netanyahu'ya Gazze'de 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu iddia edildi

04.09 İngiliz milletvekili, partisinin ateşkes karşıtı duruşu nedeniyle gölge bakanlıktan çekildi

03.06 Filistinin Rabat Büyükelçisi Şubki: "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur"

02.44 Japonya ve ABD, Gazze Şeridi'nde insani durumun iyileştirilmesi için birlikte çalışacak

01.46 Gazze'de hayatını kaybeden 89 UNRWA çalışanı BM Cenevre Ofisi'nde anıldı

01.27 Hamas saldırısında anne ve babasını kaybeden İsrailli: Netanyahu iktidarda kalırsa savaş bitmez

01.21 Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı.

01.17 Hamas'ın saldırısında yakınlarını kaybeden İsraillilerden Netanyahu'ya istifa çağrısı

01.14 Kızılhaç: ICRC'nin insani yardım konvoyuna Gazze'de ateş açılmasından endişe duyuyoruz

00.57 Güney Afrika'dan UCM'ye, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çağrısı

00.47 Katil İsrail ordusu Kızılhaçın konvoyuna saldıranın kendileri olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı

00.36 Belçika'da parlamentoya Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara boykot çağrısı

İşte 7 Kasım'da yaşananlar:

22.16 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana gelen çatışmalarda 15 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, Kassam mensuplarının son 24 saatte Eş-Şati Mülteci Kampı yakınlarında ve Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde 15 İsrail askeri aracını kullanılmaz hale getirdikleri ifade edildi.

22.01 Mısır Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nden kanser hastası 12 Filistinli çocuğun tedavi edilmek üzere Mısır'a getirildiğini duyurdu.

21.54 Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, kanser hastası Filistinli çocukların tedavi edilmek için Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı üzerinden ülkeye getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

21.52 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde BM'ye ait bir okulun doğrudan hedef alınması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

21.41 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.

20.40 Katil İsrail Savunma Bakanı: İsrail ordusu Gazze kent merkezine girdi

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