Katil İsrail Gazze’yi hava, kara ve denizden vuruyor! Gece gündüz bomba yağdırıyorlar

SON DAKİKA | Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

33. GÜNDE SALDIRI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 33'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA ve bölgeden gelişmeleri anlık aktaran güvenlir kaynakların bildirdiğine göre, İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.