Katil İsrail’in ekonomisi çöküyor! Ekonomistler Netanyahu’yu uyardı: Aklını başına al!

"İSRAİLLİ İŞLETMELER ZOR DURUMDA"

İsrail'in ekonomik performansının kötüye gitmesini manşetine taşıyan Financial Times, "Savaş ekonomiyi vururken İsrailli işletmeler zor durumda" başlıklı bir haber yayımladı.

Söz konusu tutar, mühimmat ve yedek askerlerin seferber edilmesi, doğrudan çatışmaların maliyeti, maddi zararın tazmini, işletmelere ve ailelere yardım ödemeleri ve işsizler için tazminatı içeriyor. Bu tutar, toplam ekonomik çıktının (GSYH) yüzde 3,5'ine tekabül ediyor. 7 Ekim'de başlayan çatışmaların maliyetinin iki ülke arasında daha önce yaşanan çatışmaların maliyetinden yüksek olacağı tahmin ediliyor.