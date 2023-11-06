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Katil İsrail'in ekonomisi çöküyor! Ekonomistler Netanyahu'yu uyardı: Aklını başına al!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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Katil İsrail’in ekonomisi çöküyor! Ekonomistler Netanyahu’yu uyardı: Aklını başına al!

İşgalci İsrail'in 31 gündür Gazze'deki sivil halka yönelik uyguladığı insanık dışı soykırım her geçen gün şiddetini atırarak büyüyor. Soykırımcılara dünya çapından büyük tepkiler gelirken, İngiltere merkezi Financial Times Gazeteci'nde yer alan habere göre, 300 ekonomist "Durumun ciddiyetinin farkında değilsin" diyerek katil Netanyahu'ya uyarıda bulundu. İşgalci İsrail'in ekonomosi çökme noktasına gelirken, şirketlerin üçte biri kapandı.

7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik soykrımı bitmek bilmezken, dünyanın her bir noktasından işgalcilere büyük tepkiler gelmeye devam ediyor.

Katillerin çatışma devam etmesi durumunda ekonomik bir buhranın içine girecekleri ve bu durumun ciddi bir daralmaya yol açaçağı belirtiliyor.

"EKONOMİYE CİDDİ ZARAR VERECEK"

Eski İsrail Merkez Bankası başekonomisti Asher Blass, İsrail'de ekonomik büyümenin çatışmalardan olumsuz etkileneceğini, gerilemenin boyutunun çatışmaların süresine bağlı olacağını ifade etti.

Yatırım şirketi Psagot'un başekonomisti Guy Beitor da "İsrail'in girdiği çatışmanın uzun sürmesi ve ekonomide talebe ciddi zarar vermesi bekleniyor" dedi.

Tel Aviv'deki yatırım kuruluşu Meitav'ın başekonomisti Alex Zabezhinsky ise 60 gün süreceğini tahmin ettikleri çatışmaların maliyetinin 17 milyar doların üzerinde olacağını belirtti.

"İSRAİLLİ İŞLETMELER ZOR DURUMDA"

İsrail'in ekonomik performansının kötüye gitmesini manşetine taşıyan Financial Times, "Savaş ekonomiyi vururken İsrailli işletmeler zor durumda" başlıklı bir haber yayımladı.

Söz konusu tutar, mühimmat ve yedek askerlerin seferber edilmesi, doğrudan çatışmaların maliyeti, maddi zararın tazmini, işletmelere ve ailelere yardım ödemeleri ve işsizler için tazminatı içeriyor. Bu tutar, toplam ekonomik çıktının (GSYH) yüzde 3,5'ine tekabül ediyor. 7 Ekim'de başlayan çatışmaların maliyetinin iki ülke arasında daha önce yaşanan çatışmaların maliyetinden yüksek olacağı tahmin ediliyor.

"ŞİRKETLERİN ÜÇTE BİRİ KAPANDI"

Financial Times, Gazze'ye en yakın bölgelerde işletmelerin üçte ikisi ya kapatıldı ya da faaliyetlerini minimuma indirdiğini, yarıdan fazlasının ise yüzde 50 veya daha fazla gelir kaybı bildirdiğini ortaya çıkardı. Belediyeler ise çok sayıda şantiyeyi kapattı.

"AKLINI BAŞINA AL NETANYAHU"

Geçtiğimiz hafta 300 önde gelen İsrailli ekonomistten oluşan bir grup, Netanyahu ve Smotrich'e "aklını başına toplama" çağrısında bulundu.

Açık bir mektupta, "İsrail'in aldığı ağır darbe, ulusal önceliklerde köklü bir değişiklik yapılmasını ve fonların savaşın zararlarını gidermek, mağdurlara yardım etmek ve ekonominin rehabilitasyonu için büyük miktarda yeniden yönlendirilmesini gerektiriyor" dediler.

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