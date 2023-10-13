Filistin haritası ve nüfusu 2023 güncel | Filistin nerede, hangi kıtada yer alıyor, dini ve etnik yapısı nedir? Gazze şeridi yeri ve konumu

Filistin nerede, hangi kıtada yer alıyor sorusu merak konusu oldu. Son dönemlerde Filistinlilere uyguladığı zulüm ve katliamı daha da arttıran işgalci İsrail kuvvetlerinin eylemleri sonrası Filistin halkı ve tarihi daha da merak edilmeye başlandı. İşte yıllar içinde işgale uğrayan Filistin toprakları...

FİLİSTİN HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Filistin Arap yarım adasının en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerinden biri. Filistin, Orta Doğu'da yer alan ve tarihsel olarak önemli coğrafi ve ulusal bölgedir.