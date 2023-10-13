Filistin haritası ve nüfusu 2023 güncel | Filistin nerede, hangi kıtada yer alıyor, dini ve etnik yapısı nedir? Gazze şeridi yeri ve konumu
Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldılar. Milyonlarca Filistinli hala işgal ve abluka altında bulunuyor ve mülteci konumunda yaşıyor. İşte Filistin'in coğrafi konumu ve yeri...
Filistin nerede, hangi kıtada yer alıyor sorusu merak konusu oldu. Son dönemlerde Filistinlilere uyguladığı zulüm ve katliamı daha da arttıran işgalci İsrail kuvvetlerinin eylemleri sonrası Filistin halkı ve tarihi daha da merak edilmeye başlandı. İşte yıllar içinde işgale uğrayan Filistin toprakları...
FİLİSTİN HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?
Filistin Arap yarım adasının en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerinden biri. Filistin, Orta Doğu'da yer alan ve tarihsel olarak önemli coğrafi ve ulusal bölgedir.
FİLİSTİN TAM OLARAK NEREDE?
Coğrafya. Filistin Devleti tarafından talep edilen alanlar Levant'ta bulunuyor. Gazze Şeridi, Akdeniz ile batıda, Mısır ile güneyde, İsrail ile kuzeyde ve doğuda sınırlanmıştır. Batı Şeria, doğuda Ürdün ile; kuzeyde, güneyde ve batıda İsrail ile sınırlanmıştır.
GAZZE HANGİ ÜLKEDE?
Gazze Şeridi İsrail, Mısır ve Akdeniz arasında 41 km uzunluğunda ve 10 km genişliğindeki topraklara verilen isim. 2,3 milyon kişinin yaşadığı bölge, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri. Gazze hava sahasını ve kıyılarını kontrol eden İsrail, Gazze'ye malların girişini sınırlıyor.
Künye:
Nüfusu: 5.4 milyon (2022) (Batı Şeria: 3.2 milyon Gazze: 2.2 milyon)
Etnik Yapı: Filistinli Arap
Başkent: Doğu Kudüs
Yüzölçümü
Batı Şeria: 5.655 km2
Gazze Şeridi: 365 km2
Toplam: 6.020 km2
Filistin Devleti / Filistin Ulusal Yönetimi (FUY): Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başbakan Muhammed İbrahim Iştiyye
Din: İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 91'ini Müslümanlar, yüzde 9'unu Hristiyanlar, yüzde 1'ini Samiri Yahudileri ile Dürziler oluşturuyor.
Para Birimi: İşgalci güç İsrail'in para birimi Yeni İsrail Şekeli kullanılmaktadır.
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