İtalya'da sağanak yağış: Milano sular altında!
İtalya'nın kuzeyinde etkili olan sağanak nedeniyle Milano kentinin bazı semtleri sular altında kaldı. Kent içi ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, itfaiye ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İtalyan basınındaki haberlere göre, olumsuz hava koşulları, İtalya'nın kuzeyini etkisi altına aldı.
Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da gece boyunca etkili olan fırtına ve sabaha karşı aralıksız yağan yağmur nedeniyle kent içinden geçen Seveso Çayı taştı, çevre semtlerde su baskınları yaşandı.
Garibaldi Tren Garı da su baskını yaşayan noktalardan biri oldu. Taşkın nedeniyle bazı alt geçitler sular altında kalırken, Milano Belediyesi bazı caddeleri tedbir amaçlı trafiğe kapattı.
Kent içi ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, itfaiye ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
COMO GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ BAZI NOKTALARDA YÜKSELDİ
Milano Belediyesinin sivil savunmadan sorumlu yöneticisi Marco Granelli, 2014'ten bu yana Seveso Çayı'nda böylesine bir taşkın görmediklerini söyledi.
Su taşkınlarının yaşandığı Isola, Niguarda ve Ca' Granda semtlerinde de yer yer elektrik kesintileri yaşandı.
Milano yakınlarındaki Como Gölü'nde son yağışların ardından su seviyesi yükselirken, kanallarıyla ünlü Venedik kentinde bazı mevkilerde sular 154 santimetreye kadar çıktı.
Diğer yandan ağaç devrilmesi sonucu ülkenin batısındaki Viareggio'da 1 kişi, Bolonya vilayetine bağlı Pianoro'da da 2 kişi yaralandı.
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