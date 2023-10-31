İtalya’da sağanak yağış: Milano sular altında!

İtalyan basınındaki haberlere göre, olumsuz hava koşulları, İtalya'nın kuzeyini etkisi altına aldı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da gece boyunca etkili olan fırtına ve sabaha karşı aralıksız yağan yağmur nedeniyle kent içinden geçen Seveso Çayı taştı, çevre semtlerde su baskınları yaşandı.

Garibaldi Tren Garı da su baskını yaşayan noktalardan biri oldu. Taşkın nedeniyle bazı alt geçitler sular altında kalırken, Milano Belediyesi bazı caddeleri tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

Kent içi ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, itfaiye ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.