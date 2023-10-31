Çin’den sonra ABD de hamlesini açıkladı! 360 kilotonluk güce sahip Hiroşima’dan 24 kat büyük

ABD'nin toplamda 3 bin 700 nükleer savaş başlığı olduğu belirtilirken Biden'ı 2020 seçim kampanyasında Hiroşima gibi bir nükleer dehşetin yaşanmaması için nükleer silahların olmadığı bir dünya sözü verdiği hatırlatıldı.

Ancak ABD'nin şu an İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir nükleer silah çabası ile meşgul olduğunu belirten İngiliz Daily Mail, geliştirilen atom bombasının 1 milyon kişiyi öldürebileceğine dikkat çekti. 5.5 kilometrelik bir alanı etkileyebilecek olan bombanın çok ciddi radyoaktif kalıntı bırakacağı da belirtildi.