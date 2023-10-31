Çin'den sonra ABD de hamlesini açıkladı! 360 kilotonluk güce sahip Hiroşima'dan 24 kat büyük
Çin'in nükleer savaş başlığı cephaneliğini 2030'a kadar ikiye katlayacağını açıklamasının ardından ABD dünyayı diken üstüne getirecek hamlesini açıkladı. Pentagon, Hiroşima'ya atılanın tam 24 katı büyüklüğünde bir nükleer silah geliştirdiğini duyurdu. Maksimum 360 kilotonluk bir güce sahip olacak nükleer silahın 1 milyon kişiyi öldürebileceğine dikkat çekildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamını destekleyen Rusya-Ukrayna savaşı ile Çin Tayvan gerilimini körükleyen ABD'den korkutan bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre, ABD Hiroşima'nın 24 katı büyüklüğünde bir nükleer bomba için çalışmalara başladı.
Pentagon, 1945'te Japonya'nın Hiroşima şehrine atılan nükleer bombasının tam 24 katı büyüklüğünde bir nükleer silah geliştireceklerini duyurdu.
Çin'in nükleer savaş başlığı cephaneliğini 2030'a kadar ikiye katlayacağını açıklamasının ardından ABD dünyayı diken üstüne getirecek hamlesini açıkladı.
Pentagon, geliştirme aşamasında olan B-21 Raider savaş uçağından atılacak B61-13 isimli atım bombasının 360 kilotonluk bir tahribata yol açacağını belirtti.
Yeni silahın kongre tarafından onay alması gerektiği bildirilirken Biden'a başka alternatifler de sunulacağını belirten Pentagon, "B61-13 bombaları Başkan'a belirli sert ve geniş alanlı askeri hedeflere karşı ek seçenekler sunarak düşmanların caydırıcılığını ve müttefik ve ortakların güvencesini güçlendirecektir" açıklamasında bulundu.
Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı John Plumb, yeni silah ile ilgili açıklamalarında, B61 yerçekimi bombasının nükleer caydırıcılığın temel taşı olduğunu belirtti.
Maksimum 360 kilotonluk bir güce sahip olacak nükleer silahın Hiroşima'ya atılanın 24 katı büyüklüğünde olacağı iddia edildi.
ABD'nin toplamda 3 bin 700 nükleer savaş başlığı olduğu belirtilirken Biden'ı 2020 seçim kampanyasında Hiroşima gibi bir nükleer dehşetin yaşanmaması için nükleer silahların olmadığı bir dünya sözü verdiği hatırlatıldı.
Ancak ABD'nin şu an İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir nükleer silah çabası ile meşgul olduğunu belirten İngiliz Daily Mail, geliştirilen atom bombasının 1 milyon kişiyi öldürebileceğine dikkat çekti. 5.5 kilometrelik bir alanı etkileyebilecek olan bombanın çok ciddi radyoaktif kalıntı bırakacağı da belirtildi.
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