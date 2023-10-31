İngiltere’de Gazze için ateşkes çağırısında bulunmak yasak! İngiliz siyasetçi “Kalıcı bir ateşkes hayat kurtarır” dedi görevden alındı

"ARTIK PEK ÇOK SEÇMENİMİN DERİNDEN ÖNEMSEDİĞİ BİR KONU HAKKINDA AÇIKÇA KONUŞABİLİRİM"

Bristow, Başbakan Sunak tarafından görevden alındıktan sonra BBC'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum ve keyif aldığım bir işi bıraktığım için üzgünüm ancak artık pek çok seçmenimin derinden önemsediği bir konu hakkında açıkça konuşabilirim. Bunu hükümetten maaş alarak değil arka sıralardan daha iyi yapabileceğime inanıyorum."