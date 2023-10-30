Katil İsrail 24 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Havadan, karadan ve denizden alçak saldırılar!
İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken yaşanan katliam gece boyu sürdü. İsrail insanlık suçu işleyerek adeta bir soykırıma imza atarken bölge gece boyu fosfor bombalarıyla vuruldu. İsrail bu kez de Kudüs Hastanesi'ni bombalama tehdidinde bulunurken, Filistin Kızılayı hastane çevresinin bombalandığını duyurdu. İşte dakika dakika 30 Ekim 2023 tarihinde bölgede yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlatırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
İşte 30 Ekim 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar
VAMPİRLER KANA DOYMADI!
07.20 İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.
07.13 İsrail askerleri Cenin'de iki Filistinliyi öldürdü
06.33 İsrail ordusu, binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ediyor
05.16 Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci hayatını kaybetti
04.49 İslami Cihad Hareketi, İsrail askerleriyle çıkan silahlı çatışmada iki üyesinin öldüğünü duyurdu
03.33 Katil İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi
03.04 Gazze'nin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi kesildi
02.56 Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle hasar gördü
02.40 Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Gazze'de yaşananlar tam bir savaş suçudur"
01.47 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği yoğun saldırılarda Endonezya Hastanesi çevresi bombalandı
01.11 Katil İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresini bombalıyor
00.38 Hollanda Başbakanı Rutte'den, İsrailli mevkidaşı Netanyahu'ya: Gazze'ye yardım ulaştırılmasına izin verilmeli
00.05 DSÖ: Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkı neredeyse imkansız
İşte 29 Ekim 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar
23.41 İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 24 tır daha ulaştı
23.14 İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ve Katarlı mevkidaşlarıyla Filistin meselesini görüştü
22.49 Norveç Başbakanı Store, İsrail'in çatışmalara tepkisinin "orantısız" olduğunu düşünüyor
21.40 Fransa Dışişleri Bakanlığı: "(Yahudi) Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli."
21.30 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum."
21.01 Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi, "Hamas ziyareti nedeniyle" İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
20.42 Gazze'deki hükümet: İsrail, 1500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit etti
20.23 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Uluslararası insancıl hukuka göre hastaneler hedef alınmamalıdır"
20.22 İsrail basını: İsrailli esirlere karşılık Filistinli tutukluların tamamı serbest bırakılsın
20.00 İsrail, bombalamakla tehdit ettiği Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresini yine vurdu
19.56 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye savaşı Holokost'u bile geride bıraktı
18.52 Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısına giren İsrail askeri araçlarını hedef aldık
18.45 İsrail savaş uçakları, Gazze'de bir camiyi daha vurdu
18.13 İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu
17.54 Filistin Kızılayı, İsrail'in tehdit ettiği Kudüs Hastanesinde çalışmanın süreceğini duyurdu
17.45 İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurduğu 2 Filistinli daha hayatını kaybetti
17.19 BM, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 59 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu
17.09 Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Sunak Gazze'yi görüştü
16.45 Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 çalışanının öldüğünü duyurdu.
16.23 Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi
16.09 İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyindeki kara operasyonlarına devam ediyoruz
16.05 İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 10 tır daha ulaştı
15.50 DSÖ: İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalama tehdidinden derin endişe duyuyoruz
15.36 Filistin yönetimi ve Bahreyn'den "İsrail'in Gazze saldırılarının hemen durdurulması" çağrısı
15.06 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalama tehdidiyle ilgili olarak derin endişe duyduklarını açıkladı.
14.47 İsrail'in Gazze'deki bombardımanında 34 gazeteci öldürüldü
14.43 Sınırı geçen İsrail tankları, Gazze'nin kuzeyine konuşlandırıldı
13.46 Filistin'de İsrail'in yaptığı katliamın ardından can kaybı 8 bin 5'e yükseldi.
11.45 Filistin Kızılayı, Gazze'de bulunan Al-Quds Hastanesi'ne saldırı olacağı ve tahliye edilmesi konusunda tehdit edildiklerini açıkladı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı, işgal makamlarından Gazze Şeridi'ndeki Al-Quds Hastanesi'nin bombalanacağı gerekçesiyle derhal boşaltılması yönünde ciddi tehditler aldı. Bu sabahtan beri hastanenin 50 metre uzağına baskınlar düzenleniyor" denildi.
İLETİŞİM VE İNTERNET KADEMELİ OLARAK DÖNÜYOR
09.04 Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.
Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.
SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ
İSRAİL HAVA KUVVETLERİ: GAZZE'DE 450'DEN FAZLA HEDEF VURULDU
İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde 450 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Hedefler arasında askeri yerleşkeler, gözlem noktaları ve tanksavar ateşleme mevzilerinin yer aldığı aktarıldı.
İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları son 24 saatte Gazze Şeridi'nde terör örgütü Hamas'a ait 450'den fazla askeri hedefi vurdu. Saldırılan hedefler arasında terör örgütünün askeri karargahları, gözlem noktaları, tanksavar atış mevzileri de bulunuyor" denildi.
06.17 İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 23'üncü gününde de aralıksız devam etti.
BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
02.32 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.
TÜM ESİRLERİ KARŞILIKLI SERBEST BIRAKMA TEKLİFİ
01.42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi.
ARAP ÜLKELERİNDEN KARA OPERASYONU UYARISI
01.11 Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Umman ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'ye karadan düzenlenecek geniş çaplı bir saldırının yol açacağı ciddi riskler ve benzeri görülmemiş insani ve güvenlik yansımalarına karşı uyarıda bulunuldu.
ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
00.02 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu.
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun çatışmaların ardından 2 milyondan fazla sivilin yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığı belirtildi.
Çatışmaların artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, ICRC'nin Gazze'deki sivillerin korunması ve hayatlarına saygı duyulması için acil çağrıda bulunduğu ifade edildi.
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