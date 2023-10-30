Katil İsrail 24 gündür Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Havadan, karadan ve denizden alçak saldırılar!

İşte 30 Ekim 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar

VAMPİRLER KANA DOYMADI!

07.20 İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.

07.13 İsrail askerleri Cenin'de iki Filistinliyi öldürdü

06.33 İsrail ordusu, binlerce kişinin sığındığı Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ediyor

05.16 Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci hayatını kaybetti

04.49 İslami Cihad Hareketi, İsrail askerleriyle çıkan silahlı çatışmada iki üyesinin öldüğünü duyurdu

03.33 Katil İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi

03.04 Gazze'nin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi kesildi

02.56 Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle hasar gördü

02.40 Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Gazze'de yaşananlar tam bir savaş suçudur"

01.47 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği yoğun saldırılarda Endonezya Hastanesi çevresi bombalandı

01.11 Katil İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresini bombalıyor

00.38 Hollanda Başbakanı Rutte'den, İsrailli mevkidaşı Netanyahu'ya: Gazze'ye yardım ulaştırılmasına izin verilmeli

00.05 DSÖ: Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkı neredeyse imkansız

İşte 29 Ekim 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar

23.41 İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 24 tır daha ulaştı

23.14 İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ve Katarlı mevkidaşlarıyla Filistin meselesini görüştü

22.49 Norveç Başbakanı Store, İsrail'in çatışmalara tepkisinin "orantısız" olduğunu düşünüyor

21.40 Fransa Dışişleri Bakanlığı: "(Yahudi) Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli."

21.30 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum."

21.01 Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi, "Hamas ziyareti nedeniyle" İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

20.42 Gazze'deki hükümet: İsrail, 1500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit etti

20.23 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: "Uluslararası insancıl hukuka göre hastaneler hedef alınmamalıdır"

20.22 İsrail basını: İsrailli esirlere karşılık Filistinli tutukluların tamamı serbest bırakılsın

20.00 İsrail, bombalamakla tehdit ettiği Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresini yine vurdu

19.56 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye savaşı Holokost'u bile geride bıraktı

18.52 Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısına giren İsrail askeri araçlarını hedef aldık

18.45 İsrail savaş uçakları, Gazze'de bir camiyi daha vurdu

18.13 İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

17.54 Filistin Kızılayı, İsrail'in tehdit ettiği Kudüs Hastanesinde çalışmanın süreceğini duyurdu

17.45 İsrail güçlerinin Batı Şeria'da vurduğu 2 Filistinli daha hayatını kaybetti

17.19 BM, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 59 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu

17.09 Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Sunak Gazze'yi görüştü

16.45 Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 çalışanının öldüğünü duyurdu.

16.23 Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi

16.09 İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyindeki kara operasyonlarına devam ediyoruz

16.05 İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 10 tır daha ulaştı

15.50 DSÖ: İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalama tehdidinden derin endişe duyuyoruz

15.36 Filistin yönetimi ve Bahreyn'den "İsrail'in Gazze saldırılarının hemen durdurulması" çağrısı

15.06 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalama tehdidiyle ilgili olarak derin endişe duyduklarını açıkladı.

14.47 İsrail'in Gazze'deki bombardımanında 34 gazeteci öldürüldü

14.43 Sınırı geçen İsrail tankları, Gazze'nin kuzeyine konuşlandırıldı

13.46 Filistin'de İsrail'in yaptığı katliamın ardından can kaybı 8 bin 5'e yükseldi.

11.45 Filistin Kızılayı, Gazze'de bulunan Al-Quds Hastanesi'ne saldırı olacağı ve tahliye edilmesi konusunda tehdit edildiklerini açıkladı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı, işgal makamlarından Gazze Şeridi'ndeki Al-Quds Hastanesi'nin bombalanacağı gerekçesiyle derhal boşaltılması yönünde ciddi tehditler aldı. Bu sabahtan beri hastanenin 50 metre uzağına baskınlar düzenleniyor" denildi.

İLETİŞİM VE İNTERNET KADEMELİ OLARAK DÖNÜYOR

09.04 Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.

Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.