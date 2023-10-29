İşgalciler kara saldırılarını genişleteceğini duyurdu: Birleşik Arap Emirlikleri’nden BMGK’ye acil toplantı çağrısı!

ÇATIŞMALARA İLİŞKİN İKİ AYRI KARAR TASARISI

BMGK'de son olarak 25 Ekim'de, ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti.

ABD'nin veto edilen karar tasarısında "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken" ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret edilmişti.