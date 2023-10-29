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İşgalciler kara saldırılarını genişleteceğini duyurdu: Birleşik Arap Emirlikleri’nden BMGK’ye acil toplantı çağrısı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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İşgalciler kara saldırılarını genişleteceğini duyurdu: Birleşik Arap Emirlikleri’nden BMGK’ye acil toplantı çağrısı!

Soykırımcı örgüt İsrail’in Gazze’ye kara saldırılarını genişleteceğini duyurmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı çağrısında bulundu. Konuya ilişkin açıklama, BAE'nin BM misyonunun X sosyal medya hesabından yapıldı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına alan işgalci İsrail, yoğun bombardımanlarıyla binlerce masumu katletti.

BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Önceki gün bebek katilleri Gazze üzerindeki kara saldırılarının genişletileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu. Bunun üzerine BAE harekete geçti.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada BAE'nin BMGK'yi en kısa zamanda acil toplantıya çağırdığı ifade edildi.

ÇATIŞMALARA İLİŞKİN İKİ AYRI KARAR TASARISI

BMGK'de son olarak 25 Ekim'de, ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti.

ABD'nin veto edilen karar tasarısında "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken" ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret edilmişti.

Rusya'nın reddedilen karar tasarısında ise "Acilen kalıcı ve tüm tarafların saygı duyacağı bir insani ateşkes" sağlanması çağrısı yapılmıştı.

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