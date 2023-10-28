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Katil İsrail ve Hamas'tan üst üste rehine açıklaması! Esirler serbest bırakılacak mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Katil İsrail ve Hamas’tan üst üste rehine açıklaması! Esirler serbest bırakılacak mı?

Katil İsrail'in Gazze'deki sivillerin üzerindeki katliam ablukasının üzerinden 22. gün geçmişken insanlık dışı şiddet günden güne büyüyerek etkisin artırıyor. Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz Hamas'ın elindeki İsrailli esirler karşılığında hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Bu açıklamanın ardından konuşan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi. Öte yandan, Hamas liderlerinden Sinvar da "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen yapmaya hazır" dedi.

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