Elon Musk duyurdu! Starlink uyduları Gazze’de internet sağlayacak

BM ÇALIŞANLARINA ULAŞILAMIYOR

Bu durum nedeniyle bölgeden haber almak zorlanırken Türk Kızılay'ın ardından Dünya Sağlık Örgütü de BM çalışanlarına ulaşamadıklarını bildirdi. Bu gelişme sonrası Space X kurucusu ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk'tan Gazze müjdesi geldi.