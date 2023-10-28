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Elon Musk duyurdu! Starlink uyduları Gazze'de internet sağlayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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Elon Musk duyurdu! Starlink uyduları Gazze’de internet sağlayacak

Katil İsrail Gazze'de adeta bir soykırım işlerken bölgede elektrik ve internete ulaşım sağlanamıyor. Bu gelişme sonrası Space X kurucusu ve Twitter’ın Elon Musk konuya ilişkin yaptığı açıklamada bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

İşgalci İsrail, Filistin'de milyonlarca masum çocuğu ve sivili katlederken bölgede elektrik ve internete erişim sağlanamıyor.

BM ÇALIŞANLARINA ULAŞILAMIYOR

Bu durum nedeniyle bölgeden haber almak zorlanırken Türk Kızılay'ın ardından Dünya Sağlık Örgütü de BM çalışanlarına ulaşamadıklarını bildirdi. Bu gelişme sonrası Space X kurucusu ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk'tan Gazze müjdesi geldi.

STARLINK UYDULARI AKTİF EDİLECEK

Elon Musk, bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı. Musk X üzerinden yaptığı açıklamada Starlink'in Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı sağlayacağını duyurdu.

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