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İsrail'de halk operasyon istemiyor! Anket sonuçlarında Netanyahu'ya büyük şok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2023
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İsrail’de halk operasyon istemiyor! Anket sonuçlarında Netanyahu’ya büyük şok

İsrail’de Maariv gazetesinin yaptığı ankete göre İsraillilerin 49'u, Filistin’e düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesini istiyor. Ankete katılanların yüzde 29’u ise harekatın hemen başlaması gerektiğini savundu.

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