ABD ile Çin arasında savaş mı? Uçaklar 3 metreye kadar...

İLK OLARAK EYLÜL 2021'DE DENENDİ



Defence Blog'un haberine göre ise testte kullanılan "MK 70 Füze Taşıma Sistemi" olarak adlandırılan fırlatma sistemi, 12 metrelik konteynere monteli 4 adet Mark 41 Dikey Fırlatma Sistemi'nden oluşuyor ve ilk olarak Eylül 2021'de test edildi.

Testte kullanılan SM-6 füzeleri, sabit ve döner kanatlı uçaklara, insansız hava araçlarına, hem denizde hem de karada uçuş halindeki gemisavar seyir füzelerine, balistik füzelere karşı kullanılıyor.