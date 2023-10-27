ABD ile Çin arasında savaş mı? Uçaklar 3 metreye kadar...
ABD, Çin'e ait bir savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD bombardıman uçağına 3 metreye kadar yaklaştığını ve "kaza" tehlikesi oluşturduğunu duyurdu.
ABD Hint-Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde Güney Çin Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren ABD bombardıman uçağına, Çin ordusuna ait savaş uçağının "güvensiz" engelleme yaptığı aktarıldı.
ÇARPMA TEHLİKESİ
Açıklamada, "Söz konusu uçak, kontrolsüz bir aşırı hızla uçağımıza yaklaştı ve uçağın 3 metre yakınında uçtu. İki uçak için de çarpışma tehlikesi oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.
Olaya ilişkin Çin tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
ABD PASİFİK'TE YENİ FÜZE FIRLATMA SİSTEMİNİ TEST ETTİ
ABD Pasifik Filosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ekim'de yapılan testte, bir SM-6 füzesi, USS Savannah (LCS 28) Kruvazörü'nde bulunan konteynerli fırlatma sisteminden ateşlenerek belirlenen hedefe ulaştı.
Yapılan testte, konteynerli fırlatma sistemleri entegre edilen kıyı muharebe gemilerinin kara ve deniz yüzeyindeki hedeflerine atış imkanları denendi.
İLK OLARAK EYLÜL 2021'DE DENENDİ
Defence Blog'un haberine göre ise testte kullanılan "MK 70 Füze Taşıma Sistemi" olarak adlandırılan fırlatma sistemi, 12 metrelik konteynere monteli 4 adet Mark 41 Dikey Fırlatma Sistemi'nden oluşuyor ve ilk olarak Eylül 2021'de test edildi.
Testte kullanılan SM-6 füzeleri, sabit ve döner kanatlı uçaklara, insansız hava araçlarına, hem denizde hem de karada uçuş halindeki gemisavar seyir füzelerine, balistik füzelere karşı kullanılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı! İşte son rakamlar...
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...
- Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye var mı? 5 bin lira emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ödeme tarihleri 2023...
- Kadrolar açıldı! İŞKUR KPSS şartı olmadan işçi alacak! 2023 yeni ilan listesi, personel alımı başvuru şartları...
- FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN? Büyük Filistin mitingi saat kaçta, nerede, nasıl gidilir?
- Kasım celbi açıklandı mı son dakika 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet: Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
- Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 Ekim 2023 Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları! Çeyrek, gram, tam...
- 28 Ekim özel sektöre tatil mi? 28 Ekim mesai ücreti var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
- FB maçı ne zaman? Fenerbahçe Ludogorets maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- İŞKUR detayları duyurdu! 2023 Ekim ayı güvenlik, büro, temizlik görevlisi, TYP işçi alımı ilan listesi yayınlandı! Kadro, kontenjan, şartlar...