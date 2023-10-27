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ABD ile Çin arasında savaş mı? Uçaklar 3 metreye kadar...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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ABD ile Çin arasında savaş mı? Uçaklar 3 metreye kadar...

ABD, Çin'e ait bir savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD bombardıman uçağına 3 metreye kadar yaklaştığını ve "kaza" tehlikesi oluşturduğunu duyurdu.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde Güney Çin Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren ABD bombardıman uçağına, Çin ordusuna ait savaş uçağının "güvensiz" engelleme yaptığı aktarıldı.

ÇARPMA TEHLİKESİ

Açıklamada, "Söz konusu uçak, kontrolsüz bir aşırı hızla uçağımıza yaklaştı ve uçağın 3 metre yakınında uçtu. İki uçak için de çarpışma tehlikesi oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

Olaya ilişkin Çin tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

ABD PASİFİK'TE YENİ FÜZE FIRLATMA SİSTEMİNİ TEST ETTİ

ABD Pasifik Filosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ekim'de yapılan testte, bir SM-6 füzesi, USS Savannah (LCS 28) Kruvazörü'nde bulunan konteynerli fırlatma sisteminden ateşlenerek belirlenen hedefe ulaştı.

Yapılan testte, konteynerli fırlatma sistemleri entegre edilen kıyı muharebe gemilerinin kara ve deniz yüzeyindeki hedeflerine atış imkanları denendi.

İLK OLARAK EYLÜL 2021'DE DENENDİ

Defence Blog'un haberine göre ise testte kullanılan "MK 70 Füze Taşıma Sistemi" olarak adlandırılan fırlatma sistemi, 12 metrelik konteynere monteli 4 adet Mark 41 Dikey Fırlatma Sistemi'nden oluşuyor ve ilk olarak Eylül 2021'de test edildi.

Testte kullanılan SM-6 füzeleri, sabit ve döner kanatlı uçaklara, insansız hava araçlarına, hem denizde hem de karada uçuş halindeki gemisavar seyir füzelerine, balistik füzelere karşı kullanılıyor.

Savaş çıkarsa nasıl bir savunma olacak?

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