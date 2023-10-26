Katil İsrail’den gazetecilere sansür! Hamlelerini gizliyorlar | Beğenmedikleri haberleri yayınlatmayacaklar

- GAZZE'DE KAYIPLARIN BOYUTU GÖZLEMLENENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK

Gazze'deki durumun gözlemlenenden çok daha kötü, kayıpların boyutunun da "çok daha büyük" olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Füze ve topçu atışlarının yoğun bir şekilde devam etmesi ve enkaz altında çok sayıda kişinin bulunması nedeniyle İsrail işgal güçlerinin işlediği suçların izlenmesi ve belgelenmesi sürecinde büyük zorluklar yaşanıyor."

Gazze'de elektrik ve internetin kesilmesi, giriş-çıkışlar kapalı tutularak bölgenin dünyadan izole edilmesi girişimi kınandı.

Açıklamada ayrıca, medya çalışmaları ve insan hakları konusunda uzman uluslararası kuruluşlara, "hakikati hedef alan, medyayı kanla bastırmaya çalışan İsrail işgal terörünün bu suç biçimine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli gazeteci öldürüldü.

Lübnan sınırı dahil olmak üzere çatışma bölgesinde şu ana kadar öldürülen gazetecilerin sayısı 25 olarak kayıtlara geçti.