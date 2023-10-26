Katil İsrail'den gazetecilere sansür! Hamlelerini gizliyorlar | Beğenmedikleri haberleri yayınlatmayacaklar
Katil İsrail, 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'de yaşayan sivillerin üzerlerine bomba yağdırıyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, şimdi de Gazze savaşını takip eden gazetecilere sansür getirdi.
İsrail ordusu, Gazze savaşına ilişkin haberlere çeşitli yasaklar getirerek, savaşın seyri ve ordunun faaliyetleriyle ilgili tüm haber ve görsellerin yayınlanmadan önce kendi "sansür birimine" gönderilmesini istedi.
İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Askeri Sansür Birimi, basına gönderdiği mektupta, "İsrail ordusunun ve İsrail güvenlik güçlerinin faaliyetleriyle ilgili tüm materyalleri yayınlanmadan önce sansür birimine göndermenizi teşvik etmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Mektupta, Gazze'de tutulan rehinelerin durumu, askeri gelişmeler ve İsrail ordusunun operasyonel durumu gibi konularda "yayınlanmasına izin verilmeyen ve yayınlanmadan önce Askeri Sansür'e sunulması zorunlu tutulan" konuların listesine yer verildi.
LİSTEDEKİ 8 MADDE ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:
1- Rehineler: Kişisel ayrıntılar; sahip oldukları tüm görevler, sağlık durumları, İsrail'in müzakere durumları ve rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelere ilişkin tüm ayrıntılar.
2- Operasyonel ayrıntılar: Güvenlik güçlerinin muharebe düzeni ve toplanma alanları, birliklerin hareketleri, operasyonel planlar ve gizli operasyonlar.
Demir kubbe sistemi ve diğer hava ve füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması, konumu ve kapasiteleri dahil olmak üzere İsrail ordusunun zayıf noktalarının haber yapılması yasak. Ayrıca İsrail güçleri, onların düzeni ve kapsamını tanımlayabilecek fotoğraf veya videoların yayınlanması da yasak.
3- İstihbarat: Düşmanın niyetleri ve kapasitesine ilişkin her türlü istihbarat.
4- Silah sistemleri: İsrail ordusunun kullanımındaki silah sistemlerinin ayrıntıları, düşmanın eline geçen İsrail ordusuna ait ekipmanlar (haberiniz düşman kaynaklarına dayansa bile).
5- Roket saldırıları: Enerji santralleri, gaz ve su altyapısı, ulaşım depoları, askeri ve savunma üsleri, fabrikalar ve diğer hassas alanlar gibi stratejik altyapı hedeflerini vuran roket saldırılarının haber yapılması yasak.
6- Siber saldırılar: Güvenlik kurumları, federal ve ulusal kurumlara yönelik saldırıların haber yapılması yasak. Ayrıca İsrail'in düşmana yönelik siber saldırılarını haber yapmak da yasak.
7- Üst düzey yetkililerin ziyaretleri: Başbakan, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Meclis üyeleri ve diğer üst düzey yetkililerin savaş bölgelerindeki ziyaretleri sırasında onların orada bulunduğunun haberleştirilmesi yasak.
8- Güvenlik kabinesi: Kabine toplantısının ayrıntılarına ve bilgilerine ilişkin her türlü haber, yayınlanmadan önce Askeri Sansür'e sunulacak.
Mektupta, basın kurumlarından, çalışanlarını söz konusu mektubun içeriği konusunda bilgilendirmeleri istendi.
GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİN AİLELERİ, "EVLATLARININ MESLEKLERİNİN BEDELİ OLARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ" SÖYLEDİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin aileleri, "evlatlarının mesleklerinin bedeli olarak öldürüldüğünü" söyledi.
Filistinli Gazeteciler Sendikasına bağlı Özgürlükler Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de öldürülen gazetecilerin aileleri, "İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ailelerinin yaşadığı yaklaşık 20 evi hedef aldığını ve evlatlarının mesleklerinin bedeli olarak öldürüldüğünü" söyledi.
Açıklamada, hedef alınan 20 evde 12 kişinin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin de ağır şekilde yaralandığı belirtildi.
Gazeteci Halid el-Aşkar'ın dışarıda görevde bulunduğu sırada, İsrail güçlerinin evini bombaladığı ve bu saldırıda Aşkar'ın Hollanda vatandaşlığı da bulunan eşinin öldürüldüğü bildirildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan evinin bombalandığı, söz konusu saldırıda Cadallah'ın babası ve 2 erkek kardeşi ile 3 akrabasının hayatını kaybettiği belirtildi.
Cadallah'ın, ambulans ya da yardım isteyeceği kimse olmaması nedeniyle babasının cenazesini aracının arka koltuğuna koyarak tek başına defnetmeye götürdüğü vurgulandı.
- GAZZE'DE KAYIPLARIN BOYUTU GÖZLEMLENENDEN ÇOK DAHA BÜYÜK
Gazze'deki durumun gözlemlenenden çok daha kötü, kayıpların boyutunun da "çok daha büyük" olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Füze ve topçu atışlarının yoğun bir şekilde devam etmesi ve enkaz altında çok sayıda kişinin bulunması nedeniyle İsrail işgal güçlerinin işlediği suçların izlenmesi ve belgelenmesi sürecinde büyük zorluklar yaşanıyor."
Gazze'de elektrik ve internetin kesilmesi, giriş-çıkışlar kapalı tutularak bölgenin dünyadan izole edilmesi girişimi kınandı.
Açıklamada ayrıca, medya çalışmaları ve insan hakları konusunda uzman uluslararası kuruluşlara, "hakikati hedef alan, medyayı kanla bastırmaya çalışan İsrail işgal terörünün bu suç biçimine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısında bulunuldu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli gazeteci öldürüldü.
Lübnan sınırı dahil olmak üzere çatışma bölgesinde şu ana kadar öldürülen gazetecilerin sayısı 25 olarak kayıtlara geçti.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
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