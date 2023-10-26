Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan skandal çağrı! AB ülkelerini soykırıma destek olmaya davet etti
Gazze'de yaşayan sivillerin üzerlerine bomba yağdıran İsrail'e Avrupa'dan peş peşe destekler gelmeye devam ediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren terör devleti için Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini destek vermeye davet etti.
Dünyanın gözü 7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Katil İsrail, günlerdir Gazze'de sivillerin üzerine bombalar yağdırırken, Batı ülkelerinden peş peşe destek geliyor.
Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz skandal bir çağrıda bulundu. Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderler Zirvesi için AB Konseyi binasına girişinde gazetecilere açıklama yaptı.
"Şimdi konu, Hamas'ın korkunç saldırısına karşı kendi ülkesini savunan İsrail'i desteklediğimizi bir kez daha açıkça ifade etmemizdir." diyen Scholz, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insanlara insani destek verilmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.
Çifte vatandaşlar ve uluslararası kuruluşların çalışanları gibi kişilerin Gazze'den ayrılmak istediğinde bunu yapabilmelerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Scholz, "Tüm bunlar bizim taleplerimizdir. Hem de İsrail'in. Bunun bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmalıdır. Bu bizim, ABD'nin ve başkalarının sahip olduğu bir tutumdur." dedi.
Başbakan Scholz, çatışmanın bölgede büyümesini önlemek için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kuzeyde Hizbullah'ın kendi faaliyetleriyle savaşa girmesi ya da İran ve vekillerinin bir şekilde müdahale etmeye çalışması olmamalı." ifadesini kullandı.
Bir gazetecinin "Sizce İsrail Hamas'ı yok etmek için ne kadar ileri gidebilir?" şeklindeki sorusuna Scholz, İsrail'in kendisini yönlendiren insani ilkelere sahip demokratik bir devlet olduğunu savunarak, bundan dolayı İsrail ordusunun da yaptığı şeylerde uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallara riayet edeceğinden emin olunabileceğini, bu konuda hiçbir şüphe duymadığını kaydetti.
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