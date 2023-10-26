Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan skandal çağrı! AB ülkelerini soykırıma destek olmaya davet etti

Çifte vatandaşlar ve uluslararası kuruluşların çalışanları gibi kişilerin Gazze'den ayrılmak istediğinde bunu yapabilmelerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Scholz, "Tüm bunlar bizim taleplerimizdir. Hem de İsrail'in. Bunun bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmalıdır. Bu bizim, ABD'nin ve başkalarının sahip olduğu bir tutumdur." dedi.